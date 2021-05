Comenzó el retorno en algunas escuelas privadas de SLP

Instituciones de educación privada, reiniciaron clases presenciales y otras se preparan para el regreso en próximos días.

Se realizó un recorrido por diferentes instituciones educativas privadas, donde se pudo constatar la llegada de padres de familia que acompañaban a sus hijos cargando mochilas, maestros y trabajadores de la educación. Eso sí los alumnos no portaban uniforme, las escuelas privadas donde se observó el ingreso de estudiantes, fueron el Instituto Hispano Inglés y el Sagrado Corazón, donde se reactivaron las clases presenciales de nivel primeria.

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

En el Instituto Cultural, Manuel José Othón, se puedo ver el ingreso de estudiantes de nivel bachillerato y universidad, y en otras escuelas como el Colegio Miguel Ángel y el Minerva, hubo movimiento de trabajadores.

El Sol de San Luis, entrevistó al señor Alejandro Gaytán, padre de familia de uno de estos centros escolares quién refirió que efectivamente convocaron a su hija al regreso a clases, sin embargo decidió no llevarla porque considera que están en constante riesgo " la verdad yo no acepté porque acaban de vacunar a los maestros y si es un riesgo, yo no me voy a arriesgar porque yo sí me estoy cuidando pero si los papás de sus compañeros no, me pueden enfermar. No es obligatorio y lo pusieron a consideración de cadera padre de familia. Apenas un mes de que empezaron a vacunar y la gente piensa que porque están vacunados no les puede pasar. De hecho nosotros seguimos en casa, Yo estoy con mucho miedo después de que falleció mi papá, no pude despedirme el pasado 23 de diciembre, por eso estoy con la idea de regresar a mi niña hasta el 2022 a la escuela".

También expuso que es irregular que afirmen que todo el sector magisterial haya quedado vacunado, cuando hay datos de que, ni los médicos han podido ser inoculados con el biológico contra el coronavirus.

Los niños que se observan regresan a clases, portan consigo cubrebocas.

Mientras tanto las escuelas públicas, permanecen cerradas y sin las presencia de personal educativo, sólo acude el personal de intendencia.

Cabe destacar que desde el mes de marzo de 2020 no se habían recuperado las actividades presenciales en las instituciones educativas, fue hasta esta semana cuando algunos colegios particulares optaron por esta dinámica.

