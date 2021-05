Ante el regreso a clases optimismo en papelerías; tuvieron pérdidas de 60%

Con el posible retorno a clases presenciales este próximo mes de junio, en la entidad potosina comerciantes y locatarios de papelerías se muestran esperanzados por la posible reactivación de sus negocios y economía.

En un recorrido realizado por El Sol de San Luis, se visitaron diferentes papelerías en diversas zonas de la capital, donde vendedores expresaron sentirse seguros de que aumente la afluencia de clientela, después de encontrarse a punto de perderlo todo tras un año y medio de crisis pandémica.

Así lo mencionó don Enrique González, dueño de la papelería “Tu Regalo”, ubicada en la colonia Himno Nacional, y quien aseguró que esto es el inicio de volver a la normalidad.

“Estoy alegre de que puedan volver, pues será muy beneficioso tanto para las familias, los niños, maestros y por supuesto nosotros que dependemos tanto de las escuelas y el material que solicitan, para que podamos subsistir económicamente. Ha sido un año duro, ojalá sea una realidad que nos permita poder vender y recuperar un poco de las ganancias perdidas en esta pandemia por el Covid-19. Igual no bajaremos la guardia, las placas de acrílico, el uso de cubrebocas y gel seguirán permanentes hasta que estemos a salvo todos”, manifestó.

También otros comerciantes como la señora Patricia Juárez, quien atiende la papelería y mercería “El Compás”, ubicada sobre la Av. B. Anaya, Col. La Libertad, mencionó que esperará a que las escuelas y padres de familia atiendan los requerimientos correspondientes para que esto pueda ser una realidad, “Está difícil, como comerciante, obvio espero que las ventas que hemos perdido por la pandemia las recuperemos, y volvamos a nuestras actividades diarias de antes, donde los padres de familia venían a surtir su lista de útiles escolares. Por otro lado me da un poco de miedo, creo que no estamos del todo preparados, y el que vuelvan no es garantía de que subamos la afluencia de clientes. Hasta el momento las escuelas ni siquiera han manifestado si pedirán material, si se quedarán los niños con las mismas dinámicas de enseñanza, si regresarán todos o solo una parte. Creo que debemos esperar y ser pacientes, lo importante ahora es controlar la pandemia para poder volver como se debe”.

Además en las papelerías del Centro Histórico, ubicadas en la calle Álbaro Obregón, Av. Universidad y calle Independencia, los empleados mencionaron que a pesar de que exista un supuesto regreso a clases en el mes de junio, dudan de que la venta mejore.

“La verdad lo vemos muy difícil, porque ha sido un año muy complicado para muchas familias. Sería muy descarado que las escuelas les pidieran algún material a los alumnos a unas semanas de acabarse este semestre escolar. Tal vez para los meses de agosto y septiembre sí se espere la venta idónea que nos permita recuperarnos de esta crisis económica provocada por la pandemia, porque será inicio de ciclo escolar”.

“Desde el año pasado las ventas bajaron un 60 por ciento, y se tuvo que incluir otro tipo de mercancía en el negocio para poder sobrevivir. Ojalá que el regreso a clases sea paulatino, bajo las medidas de sanidad necesarias y cuando en su mayoría todos estemos vacunados, porque nosotros también estamos en riesgo de ser contagiados aún por el virus”, apuntaron.

Ciertamente los comerciantes aún mantienen sus reservas entorno al regreso a clases en el mes de junio, desestiman un poco la mejoría en las ventas y aún temen por el aumento de contagio por estas acciones que de a poco hacen volver a la “normalidad” a la sociedad aún con la existencia del virus del Covid-19.