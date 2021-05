En Soledad no se ha notificado de manera oficial el regreso a clases

Soledad de Graciano Sánchez.- Directores de Educación Básica del municipio de Soledad están enterados de que el día 7 de junio es el posible regreso a clases, pero oficialmente no han sido notificados por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE).

Así lo informó el director de Educación Municipal y Acción Cívica, Juan Carlos Torres Cedillo, al señalar que este lunes precisamente estuvo en reunión con directivos de las escuelas públicas, y todos coincidieron en que no ha llegado algún documento que les de esa indicación, es decir, del regreso a clases para la fecha señalada, “todos se han enterado enterado por los medios de comunicación a través de esta conferencia de prensa que dio el Secretario de Educación”, aclaró.

En cuanto a la postura del Ayuntamiento de Soledad, dijo que están de acuerdo en que se reanuden las clases, pensando en la situación académica de los las niñas, niños y jóvenes del municipio, “además sabemos que la educación es un detonante económico en la comunidad y es muy importante que esta actividad se restablezca”, indicó.

Al mismo tiempo dijo que es importante anteponer la salud de los de los niños y los padres de familia, considerando que afortunadamente los maestros ya fueron objeto de la etapa de vacunación, pero el riesgo se mantiene en el momento en que los niños pueden ser portadores del Covid-19.

En cuanto a las condiciones físicas de los planteles, dijo que e n 60 por cierto los planteles no están listos para recibir a los alumnos, primero porque no están restablecidos los servicios básicos como luz y agua potable, “en muchas de las instituciones se dejó pagar el servicio eléctrico motivado por la falta de cuotas escolares voluntarias”, recordó.

Recordó que se informó por parte de la secretaría del Gobierno Federal que no tenían que pagar sus cuotas y si podía inscribir a sus hijos, que la educación iba hacer a distancia, “entonces las escuelas y el ciclo escolar ha estado vigente, pero no hubo ese apoyo de las cuotas voluntarias de los padres y considerando que muchas escuelas dependen de ello para pagar los servicios, en algunos casos el teléfono e internet para que las alarmas las cámaras sigan funcionando”, comentó el funcionario.

Por otro lado, dijo que el gobierno municipal no tiene los recursos financieros para solventar las necesidades de infraestructura de los planteles que han sido vandalizados, “en su momento hicimos llegar oficios a la SEGE, y no hemos obtenido respuesta”, aseguró.

Torres Cedillo, dijo que por su cuenta estarán enviando cuadrillas de Servicios Municipales a hacer arreglos básicos, como barrido, poda de árboles y limpieza, más no la sanitización en general, porque no cuentan con los insumos para realizarlo, “el regreso a clases hasta ahorita no ha sido oficial, únicamente a través de la prensa, no obstante, ya es conveniente el regreso a clases presenciales”, concluyó.

