Circulación de billetes falsos se duplicó este año: Canacope

Este año se ha duplicado la circulación de billetes falsos en negocios pequeños del Centro Histórico, principalmente en billetes con denominaciones de 200 y 500 pesos; y a pesar de que se ha denunciado ante la autoridad esta situación, a la fecha no se han tomado acciones legales para evitar la distribución de dinero falso.

Así lo manifestó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (CANACOPE), Armando Reyes Sías, quien señaló que, si el año pasado se habían registrado a lo mucho cuatro o cinco casos de negocios que les pagaban con billetes falsos, en lo que va de este 2021 ya se duplicó esa cifra, pues seguido han estado recibiendo quejas de este tipo por parte de sus afiliados.

“En donde quiera ya hay personas, parejas e incluso familias con niños que andan pagando con billetes falsos. Ha sido una gran cantidad de casos los que nos han reportado, simplemente en mi negocio yo he detectado fácil unas 10 personas, y les he quitado los billetes falsos para entregarlos a las autoridades, pero éstas no hacen nada”, expresó.

El empresario opinó que, la crisis económica que se ha tenido a causa de la pandemia no es justificación para que se incremente la delincuencia, pues todos se han visto afectados por igual debido a esta situación; en ese sentido también lamentó la falta de justicia que hay por parte de los tres niveles de gobierno, lo cual ha afectado fuertemente a los pequeños empresarios.

“¿A caso no es un delito dar un billete falso?, nos falta más seguridad y más justicia, que las leyes se reglamenten bien y las asienten bien, para determinar cuándo hay un delito y cuándo no. Estamos mal con la ley, porque no pueden detener a nadie; si a mí me roban mi negocio pero el policía no vio entonces no pueden detener al delincuente. No se trata de hacer más leyes, sino de ajustarlas”, añadió.

Te puede interesar esta información...