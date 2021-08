Cierre de establecimientos de comida afectó a más de 12 mil trabajadores: Canirac

Fácilmente más de 12 mil personas se vieron afectadas con el cierre de restaurantes, fondas de comida, cocinas económicas, puestos de comida, food trucks, entre otros negocios relacionados a la industria de alimentos, que tanto por la crisis sanitaria como económica dejaron de vender y se volvieron insostenibles.

Así lo manifestó el presidente local de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), Eduardo Kasis Chevaile, quien comentó que la gran mayoría de las personas que trabajaban en este sector se vieron en la necesidad de buscar empleo en las empresas de la Zona Industrial, ya que éstas no se vieron afectadas con restricciones de horarios o aforos, y, por lo tanto, fue una alternativa viable para mucha gente.

No obstante, lamentó que, esta situación posteriormente les generó una crisis de falta de personal a los restaurantes, prestadores de servicios de banquetes y demás negocios de comida, pues, cuando nos encontrábamos en semáforo verde y se empezó a reactivar la economía, había una gran necesidad de contratar meseros, cocineros, ayudantes de cocina y demás personal, pero ya no había disponible mano de obra calificada.

“Atrás de cada restaurante, de cada negocio, existe un número importante de colaboradores y detrás de cada ellos hay una familia; en el menor de los casos, de los micro y pequeños negocios, son 4 personas trabajando, pero hubo muchos restaurantes que tenían 60 u 80 empleados y que cerraron. Por otro lado, ahora vemos una situación muy compleja, porque no tenemos mano de obra especializada, no cualquiera carga una charola con comida y si hablamos de cocina pues ni se diga; hoy por hoy no hemos podido recuperar a la gente que perdimos”, destacó.

Ante esta situación, Kasis Chevaile dijo que tanto los empresarios restauranteros como los banqueteros buscarán unificar criterios, para definir algunas propuestas que puedan presentar a las nuevas administraciones de gobierno estatal y municipal, con el fin de reactivar la economía de la industria de alimentos y tratar de recuperar los empleos que se perdieron.

