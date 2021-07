Promueve Canirac aplicación para integrar a la industria turística de SLP

Con el objetivo de seguir atrayendo visitantes al estado de San Luis Potosí, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) está promoviendo la creación de una plataforma que reúna varios elementos turísticos y prestadores de servicios, desde hoteles, restaurantes, parajes, transporte, entre otros, a fin de facilitarles a los turistas el acceso a estos.

Así lo señaló el presidente de la Canirac, Eduardo Kasis Chevaile, quien destacó que en muchas ocasiones las personas desean salir de viaje, pero no tienen idea por dónde empezar a organizarlo, no saben cómo buscar el mejor lugar ni los mejores precios, por lo que, tener una plataforma que ofrezca al turista todas las opciones que necesita para planear bien su viaje, facilitarían la organización e impulsaría aún más el turismo en nuestra entidad.

“A veces no tenemos idea ni de por dónde empezar a organizar un viaje, pero si yo te vendo a través aplicación el tour completo, sería más sencillo; hoy no tenemos algo de eso, la gente tiene que estar investigando con otras personas cómo le hicieron para viajar, y a veces eso no le funciona a todos, pues llegan al lugar y resulta que no se fueron bien preparados”, expresó.

Por ello, afirmó, ya se está buscando integrar toda la industria turística potosina en una aplicación, la cual ya ha comenzado a desarrollarse y tiene un avance del 90 por ciento, para que con un “simple click”, las personas puedan disfrutar de un fin de semana o de unas vacaciones agradables en cualquier región de San Luis Potosí.

“Creo que ya es momento de sacarle provecho al turismo, es necesario detonar la Huasteca Potosina, pero también el resto de las zonas, hoy por hoy también la capital potosina se ha convertido en un gran peso turístico”, añadió.