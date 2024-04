“Me siento con la capacidad y calidad moral para representar a mi distrito”: “Chiquis” Fernández

Cuento con la experiencia suficiente y sé cuál es el camino a seguir; tengo un conocimiento total del territorio, por lo que me siento con la capacidad y calidad moral para representar a las y los habitantes de mi distrito.

Así lo afirmó en entrevista con El Sol de San Luis el candidato a diputado federal por el Segundo Distrito; José Luis Fernández Martínez, quien afirmó tener claro que “ser diputado significa que cada vez que me pare en tribuna no estará hablando el ´chiquis´, sino las personas que habitan en mi distrito, y que cada voto lo estaré dando a nombre de ellos”.

En las instalaciones de nuestro diario, el aspirante a la diputación federal aseguró conocer las necesidades de la gente, su manera de pensar, sus tradiciones e ideología, “esto me permite tomar decisiones con más claridad”.

Admitió que le gusta el trabajo de campo, “somos callejeros por naturaleza y la campaña es una gran oportunidad para poder visitar a la gente, platicar con ellos y volvernos a saludar, para mí ha sido muy bonito reencontrarme con gente que tenía mucho tiempo de no ver”.

Se dijo contento de que en esta campaña le corresponda todo el municipio de Soledad, además de Zaragoza, Cerro de San Pedro y Armadillo, “ahora sí me ha tocado recorrer todo mi municipio y me he encontrado con gente que tenía mucho tiempo de no ver, personas que fueron parte fundamental de nuestro equipo político”.

El actual diputado local advirtió tener muy en claro que el gran reto será “colocar a San Luis Potosí en el lugar que le corresponde, y que perdió hace muchos años, reconozco el trabajo de mis compañeros diputados federales que están a punto de concluir su legislatura, han hecho un gran esfuerzo y trabajo pero creo que se han hecho a un lado ciertos programas”.

Hoy la gran apuesta, añadió, será tratar de conseguir mejores condiciones para el presupuesto del estado, “sobre todo porque sabemos que actualmente lo pondremos en las manos de un buen gobernador, que en estos dos años y medio de administración ha demostrado que ideas y trabajo no faltan, por eso la gente está contenta con su gestión”.

Por eso hoy tenemos un gran compromiso, hay expectativa e ilusión pues la gente poco a poco ha visto la forma y el estilo de gobernar a San Luis Potosí, “están contentos y lo que nos toca a nosotros pues es entregarle las herramientas suficientes al gobierno del estado para que pueda hacer un mejor trabajo”.

En materia de propuestas, coincidió en que existen dos temas importantes que les han sido planteados por los ciudadanos “la seguridad y, para el caso de Soledad, el agua como principal problema que enfrentan sus habitantes, esto tiene que ver con una manera de gestionar y organizar el servicio que, en su momento, pudo haber sido eficiente, pero que hoy es un modelo completamente agotado”.

Explicó que “tener un organismo intermunicipal que pretende atender las necesidades de tres municipios, sin que cuente con una autonomía y ligado siempre a decisiones políticas, lo que nos tiene metidos en una grave crisis hídrica”.

EXPERIENCIA A PRUEBA

Para concluir, Fernández Martínez considero que esta oportunidad le llega en un buen momento de su vida, “yo adquirí experiencia a lo largo de este de estos años como diputado local y ya estuve dos años en el Congreso de la Unión -en la cámara de diputados- colaborando con el hoy gobernador del estado cuando fue diputado federal, eso me dio la experiencia y conocimiento de cómo se transita en San Lázaro, tiene su chiste moverse allá pero esa parte la tenemos clara”, afirmó.