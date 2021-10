Canirac pide al ayuntamiento plazo para regular uso de suelo de establecimientos afiliados

Hay muchos establecimientos dentro de la mancha urbana, que carecen de uso de suelo debido a que el Plan Municipal de Desarrollo Urbano no se actualizó durante 18 años, por lo que Eduardo Kasis Chevaile, presidente local de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac), pidió un periodo de gracia al Ayuntamiento para que se regularicen.

El líder restaurantero explicó que durante 18 años, no se actualizó el Plan Municipal de Desarrollo, por lo que muchos espacios que actualmente están urbanizados, no cuentan con uso de suelo, en tal situación estuvo por ejemplo, conocida plaza comercial de Nereo Rodríguez Barragán.

Debido a ello, "muchísimos" restaurantes carecen de uso de suelo, y durante estos años trabajaron bajo un esquema de tolerancia, por lo que ahora han comenzado a regularizarse.

En ese sentido, pidió a las autoridades municipales y estatales, tomar en cuenta esta situación, ya que al no tener permiso de uso de suelo, no pueden tramitar su licencia de funcionamiento, y al no tener licencia, les pueden clausurar el negocio.

Kasis Chevaile pidió a las autoridades un periodo de gracia para que los negocios se regularicen, pues destacó que apenas acaban de recibir su uso de suelo y se disponen a realizar el resto de los trámites, para los cuales también se requiere tiempo, "si pides una cita (para obtener la licencia de funcionamiento) te la dan hasta dentro de 15 días... para los negocios en el Centro un dictamen del INAH puede tardar más de seis meses".

Manifestó que la Canirac apoya a sus agremiados con la realización de trámites, sin embargo destacó que es un rezago de 18 años, por lo que solicitó al Gobernador y al Presidente municipal, considerar esta situación y hacerlo saber a las dependencias involucradas.