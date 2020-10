Cancelación del Xantolo afectará a las agencias de viajes potosinas

La reciente cancelación de la celebración del Xantolo en la Huasteca Potosina, será otro golpe duro para las agencias de viajes potosinas, pues lo más probable es que esta semana se comiencen a cancelar los paquetes de viajes que ya se tenían vendidos, para el próximo fin de semana.

Lamentó lo anterior Rocío Macías Calvo, presidenta de la sección especializada de agencias de viajes de la Canaco-Servytur, quien comentó que, si bien muy pocas agencias habían comercializado algunos paquetes para el próximo 02 de noviembre, ya que estaban con la incertidumbre de si se realizaría o no el Xantolo; no obstante, esperan que los grupos que ya se habían formado para los viajes, decidan aún así continuar con sus planes, aunque la festividad ya no se lleve a cabo.

“De los operadores que llevaban gente cada a año a este evento, yo creo que solo tres estaban sacando grupos para este año, realmente no había mucha publicidad mas que de las agencias de viajes receptivas, que estaban promocionando sus paquetes. Yo creo que estábamos a un 10 por ciento, de lo que normalmente las agencias operan para este evento. En la semana nos daremos cuenta si hubo muchas cancelaciones, o si hubo gente que decidió viajar sin el evento”, expresó.

Señaló que cada agencia de viaje decidirá de qué manera manejará esta situación, y aunque han tratado de ser flexibles con los clientes en otras ocasiones, al momento de cancelar o reprogramar los viajes, consideró que hacer un reembolso del 100 por ciento sería complicado, pues también dependen mucho de las políticas prestablecidas de los operadores turísticos, de los hoteles donde habían reservado y de los transportes de pasaje que se habían contratado.

“Nosotros les hacemos un trámite de cancelación y reembolso, en caso de que se pueda. De todo lo que se ha estado manejando durante esta pandemia han sido cambios de fechas y saldos a favor para un próximo viaje, porque desde el hotel, el operador y el transportista no nos hacen el reembolso al 100 por ciento, y lo dejan a saldo a favor, entonces nosotros como agencia no podemos asegurar el rembolso total, porque dependemos de ellos”, añadió.

