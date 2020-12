Brenda Zúñiga, la primera potosina en recibir la vacuna contra el Covid-19

La primera persona potosina que ha recibido la vacuna de Covid-19 se llama Brenda Zúñiga Blanco, es médico cirujano de 35 años de edad. Se encuentra en el estado de Chicago en Estados Unidos, recibió la tan codiciada cura del Coronavirus, que afirma duele como cualquier otra, pero es muy efectiva. En exclusiva para este medio de comunicación, narra su experiencia.

La médico cirujano fue una de las beneficiarias por ser parte de la primera línea de batalla, le suministraron la dosis de la marca Pfizer.

Ella es egresada de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP y actualmente se encuentra realizando una maestría en Neurodiagnóstico y Neuropsicología Clínica y es la primera potosina que recibió la vacuna, dice estar muy contenta y entusiasmada de tener la oportunidad de abrir el camino y poner el ejemplo a la comunidad para que sigan creyendo en la ciencia.

Aunque no se encuentra en el área de urgencias ni en terapia intensiva, como personal médico, le corresponde atender a pacientes positivos de este mal, ha sido testigo de muchas historias, incluso a ella le ha afectado porque como miles, ha tenido que modificar su proceso de estudio en la nación del sueño americano "para todos, la experiencia de estar expuestos al virus es importante, fue un cambio drástico, estoy llevando mi maestría en línea, cosa que no me hubiera gustado y fue un cambio importante".

A la distancia ha tenido que ser observadora de lo que ocurre en México y en su estado, incluso le ha tocado sufrir en la distancia porque en su familia se han dado casos de esta pandemia, se sintió preocupada y estresada por no poder estar cerca de ellos "por fortuna no hubo mayores complicaciones para ninguno de los que estuvieron infectados, sin embargo la preocupación siempre está ahí. A mí me aplicaron la vacuna porque estoy con pacientes Covid todos los días; los médicos y personal de salud en Estados Unidos estamos en la primera línea a vacunar y yo he sido parte de ellos, me la aplicaron en los hospitales a los que asisto".

Para ella no fue doloroso la aplicación de la vacuna porque es prácticamente como utilizar cualquier otra, ejemplifica la del tétanos "sientes el piquetin, te duele, sientes la induración y nada más".

Cuando se la aplicaron, le dieron información suficiente sobre el fármaco que estaba utilizando "explican perfectamente todo los efectos adversos en algunas personas y a mí me la pusieron y cuando me la aplicaron no sentí más que un piquete, un dolor normal de cualquier vacuna y traje un poquito de dolor en el lugar de donde me la aplicaron, un poquito de induración en el brazo de molestia, pero nada más y al día siguiente perfecta".

Lleva tres días con la vacuna y para el 9 de enero tendrá que someterse a una nueva dosis, que ve como el inicio del final de esta crisis tan terrible que ocasionó el nuevo virus.

Como conocedora del tema, refiere que la pandemia va a continuar y hasta que la población esté vacunada, se podrá llevar una vida común. En tanto, recomienda que continúen con los cuidados sanitarios como usar cubrebocas, lavado de mano, uso de gel antibacterial, distanciamiento social, hasta que no esté cubierta la mayoría de la población no se debe bajar la guardia.

"La vacuna es muy segura, tiene tecnología muy nueva, de hecho ninguna vacuna tiene este tipo de tecnología, tiene virus atenuados, es decir hacen que el virus se haga más débil pero en esta vacuna no te ponen el virus como tal, no te vas a enfermar del Covid-19 que es algo que la gente debe de saber, no todos lo saben, te ponen la partícula que crea inmunidad para que tus células recuerden a esta espiga de la proteína que es la que tu cuerpo va a convertir en determinado momento y entonces estás protegidos, lo hacen a través de un Ácido Ribonucleico, RNA, que es un mensajero que se dedica a hacer las proteínas, es lo que te inyectan y está muy bien porque utilizando tus mismas células el RNA se duplican y te crea inmunidad y listo".

Considera que es muy normal que existan especulaciones en relación a la vacuna, pero como encargada de la salud, recomienda que la población tomé la dosis en cuanto el fármaco llegue a México.

La vacuna se ha probado en 70 mil personas y solamente se sabe que existen algunas reacciones como fiebre, induración, dolor de cabeza y nauceas.

Estados Unidos de América está en una etapa rápida en el suministro de este medicamento debido a que ahí mismo están los grandes laboratorios que producen la cura, pero tiene la esperanza de que en México se pueda vacunar pronto a la población, a quienes recomienda que se sumen sin ningún tipo de oposiciones, pues la medicina, debe ser la clave para erradicar está enfermedad.

