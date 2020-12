Potosinos ignoran a policías cuando tratan de frenar sus fiestas... ¡Y todavía se enojan!

Soledad de Graciano Sánchez.- La labor del Policía Municipal ya no solamente es brindar seguridad calles y colonias del municipio, ahora también concienciar a las personas para que durante esta pandemia no hagan fiestas, pero no todos acatan esta instrucción, se molestan con los uniformados y simplemente hacen caso omiso.

Durante esta pandemia la dirección de Seguridad Pública Municipal no para por quejas de vecinos que hacen fiesta y que no han respetado el llamado ‘Quédate en casa’, en diferentes puntos del municipio, no solamente en la Unidad Habitacional Rancho Pavón, Residencial Pavón y Hogares Populares Pavón, de acuerdo a una queja ciudadana que llegó a la redacción de esta editorial.

“Seguimos concientizando a las personas para que no hagan fiestas, bien saben que los casos de Covid-19 se están incrementando, muchos han sido muy civilizados y hemos frenado bailes o fiestas, pero muchos no quieren y tenemos que regresar, porque dicen que si, nos vamos, y ahí están otra vez”, declaró lo anterior el director de la corporación policiaca, José Luis Urban Ocampo.

Añadió que los vecinos tienen que ser conscientes de la situación que se está viviendo, y lamentablemente a estas altura de la pandemia hay personas que se enojan con nosotros, por llamarles la atención, “tenemos que cuidarnos mucho, y no podemos hacer detenciones o arrestos”, aclaró.

Añadió que cuando se trata de fiestas en establecimientos cerrados o salones de fiesta, inspectores de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepris) deben estar regulando estos festejos para respetar el aforo, “nosotros coadyuvamos con el sector Salud, y más que nada tratamos de hacer conciencia entre los vecinos que hacen sus convivios, y no podemos hacer detenciones”, reiteró.

Te puede interesar esta nota: Detenido que murió en celdas de Soledad fue estrangulado por un policía