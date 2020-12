La situación por Covid-19 es crítica: Lutzow Steiner

Es muy grave lo que está ocurriendo en el Estado de México y la Ciudad de México donde el semáforo de riesgo sanitario es de color rojo porque significa que están viviendo una situación muy crítica, consideró el director de Salud Pública de la Secretaría de Salud del gobierno del Estado, Miguel Ángel Lutzow Steiner.

"La situación es muy crítica porque ya ha habido un llamado de las instituciones que están haciendo reforzamiento de personal con equipo para la Ciudad de México, para el Estado de México, pero no nada más ahí sino que hay otros siete estados de la República Mexicana que están teniendo una alta hospitalización".

Recordó que la subsecretaría nacional de Epidemiología ha dicho que nos encontramos en la segunda o la nacional epidémica recordando también que este tipo de situaciones son crónicas y asimétricas, es decir que no afectan a todos por igual y hay a quiénes afectan con mayor intensidad afecta a poblaciones de mayor densidad se distribuye al resto de las comunidades y también es asincrónica porque no ocurre al mismo tiempo, el hecho de que estemos con resultados aceptables en estos momentos, no quiere decir que no tenemos riesgo o que pudiéramos estar peor que en julio y en agosto".

San Luis Potosí está 25 por ciento de las hospitalizaciones y México está 3 veces más que nosotros, es por eso que debemos tomar en consideración que irnos a color rojo sería muy complicado "el virus se contagia muy rápidamente y provoca la muerte".

