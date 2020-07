El paso previo al Covid-19 también ¡es un calvario!

Debido al aumento de contagios por Covid-19 en la entidad, varias personas, que dicen haber manifestado más de un síntoma de este peligroso virus, decidieron hacerse la prueba serológica para la detección de anticuerpos del Coronavirus.

Muchos manifiestan que se la realizaron debido a desconocer si son asintomáticos, o bien sólo por haber presentado pocos síntomas de este virus respiratorio. Estas pruebas serológicas para la detección de anticuerpos IgM e IgG del virus SARSCoV2, son buscadas con frecuencia por diversas personas y son ya realizadas por algunos laboratorios certificados en la entidad.

Según la información proporcionada por centro laboratorista médico de la Capital, mencionaron que estas pruebas son para aquellas personas que posiblemente estén contagiadas de Covid-19, pero que no presentan pruebas positivas de manera inmediata, ya que se requiere de 7 o hasta 10 o 15 días, para que el organismo produzca los anticuerpos. En las pruebas de anticuerpos se analiza la sangre del paciente para detectar anticuerpos que podrían permitirle saber si tuvo una infección por el virus que causa el Covid-19.

Asimismo señalaron que estos anticuerpos indican la evolución de la infección, que a su vez servirán para combatir agentes infecciosos y toxinas. La IgM (Análisis de sangre: Inmunoglobulinas) mide la concentración de distintos tipos de anticuerpos en la sangre, además se refiere a los primeros anticuerpos que se generan ante la exposición de un patógeno, y al detectarse se puede considerar si hay una infección en curso.

La IgG, es el tipo de anticuerpo más abundante en los líquidos corporales. Inicia su producción un poco más tarde, en la fase tardía de la infección, es más específica ya que se produce de acuerdo a las características del patógeno. Permanece en la sangre y puede proteger a la persona de diversas infecciones.

Cabe señalar que existen gran variedad de IgG en el organismo. Pero en el caso de enfermos de Covid-19, no está demostrada aún la inmunidad permanente.

Diana M, una de las pacientes que compartió los resultados enviados por el laboratorio, expresó que “La prueba dice negativo, no tengo anticuerpos creados, significa que no lo tuve, según lo que me indicó un nuevo especialista con el que acudí. Pero me hice la prueba igual hace tres semanas y me salió negativo.

Después de esta última prueba, a los dos días comencé a sentirme mal otra vez, fui al médico y me pusieron como “sospechosa”, mañana me hacen la prueba PCR.

El neumólogo me dijo que las pruebas rápidas como estas no son confiables. Si pueden es necesario que les hagan la PCR sería lo mejor. Aquí en la Capital en un hospital privado tienen un costo de 3000 a 5300 pesos”.

Para Linda G, su resultado ha sido algo confuso para ella, ya que acudió por propia iniciativa a realizarse esta prueba rápida de anticuerpos, “Dice que salí positivo para anticuerpos, pero no puedo saber si soy positiva para Covid -19 en estos momentos. En el laboratorio me recomendaron mantenerme aislada y comunicarme con un especialista para una opinión más profunda y experta. Tal vez mañana acuda al IMSS, o bien a la Unidad Centinela de la Fenapo. Necesito saber si soy portadora”.

De las ventajas mencionadas acerca de este tipo de pruebas de detección de infección anterior, mencionan que es fácil de manejar para médicos y profesionales, no se requieren condiciones especiales de almacenamiento y transporte de equipo, funciona con sangre entera, suero y plasma, son pruebas para 2 anticuerpos IgM e IgG simultáneamente y lo más importante tienen 93,43 %+ precisión

Pero lo más recomendable que puede hacer una persona que presenta síntomas de Covid-19 es dar un seguimiento a sus malestares, permanecer en el hogar y en la mayoría de los casos pueden recuperarse en casa. Importante mantener comunicación con un médico especializado, para dar seguimiento al supuesto contagio, si llegase a mostrar síntomas de gravedad como disnea (dificultad para respirar), será momento de acudir a una de las clínicas especializadas para su pronta atención.

Donde seguramente le realizarán el diagnóstico médico PCR por siglas en inglés de “reacción en cadena de la polimerasa”, que le permitirá a la instancia médica detectar el fragmento del material genético de un patógeno o microorganismo de virus. Una de las maneras más comunes de hacerlo es a través del hisopado nasofaríngeo, “ El hisopo se introduce en una de las fosas nasales y se desplaza por el suelo de la cavidad nasal siguiendo el tabique hasta la nasofaringe, hasta la muesca de seguridad, sin forzar si se encuentra resistencia. Se gira la torunda con suavidad durante 5-10 segundos”, según mencionan laboratoristas, para después ser manejada por expertos en microbiología clínica.

La prueba de PCR debe realizarse, según indica la OMS y las autoridades de Salud del país, a partir de los 5 a 7 días de la infección, pero para una detección más certera de los 8 a 14 días de presentar sintomatología para un resultado certero.