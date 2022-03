Brecha de género es una cuestión de educación y disciplina: CCME

El tema de la brecha de género en San Luis Potosí es algo complicado, no sólo por el rezago que hay, sino porque es una cuestión de educación y disciplina que no sólo se debe impulsar desde el hogar, sino en todo los sectores de la sociedad, y el sector empresarial no es la excepción.

Así lo manifestó la presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias de San Luis Potosí (CCME), Mónica Cabrero Escareño, quien destacó la importancia de seguir fomentando la educación y capacitación en temas de equidad e igualdad de género dentro y fuera de las empresas, a fin de que las mujeres puedan tener las mismas oportunidades laborales y de emprendimiento en el estado.

La empresaria reconoció que no ha sido fácil para las mujeres hacer que se escuche su voz en los diferentes sectores, sin embargo, hoy en día se tiene una herramienta muy importante que es la tecnología, la cual, sabiéndola usar con astucia se le puede sacar buen provecho para el reconocimiento del rol de la mujer en la sociedad.

"Con los medios de comunicación es más fácil poder decir y levantar la voz cuando se comete una injusticia en cuestión de género; por ejemplo, a una mujer que la corren de su trabajo por estar embarazada, o, una mujer que gana menos que un hombre a pesar de tener el mismo cargo y las mismas tareas dentro de una empresa", expresó.

En ese sentido, la empresaria reconoció que de alguna manera sí ha ayudado mucho el eco que han hecho varias mujeres cuando son víctimas de la desigualdad y la inequidad de género. Ante ello, invitó a las potosinas a levantar la voz y denunciar las injusticias que se cometan en su contra por el hecho de ser mujeres, pues sólo de esta forma se podrá erradicar la brecha de género.

"Nosotros siempre hemos dicho que levanten la voz, yo creo que esto no se va a erradicar hasta que realmente no lo podamos medir, pero cómo lo podemos medir si nadie lo denuncia o lo ventila, en esa parte creo que la Secretaría del Trabajo también tiene que estar muy al pendiente, y nosotros como sector empresarial tenemos que cambiar una infinidad de cuestiones y romper paradigmas", apuntó.