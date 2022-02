SLP con una gran cantidad de mujeres que emprenden en la informalidad: CCME

Aunque cada vez son más mujeres las que emprenden un negocio en San Luis Potosí, desafortunadamente es muy grande la cantidad de estas que se desempeñan en la informalidad; aunque todavía no hay cifras exactas, se habla de que mínimo hay alrededor de 5 mil mujeres emprendedoras bajo esta condición.

Reconoció lo anterior la presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias en San Luis Potosí (CCME), Mónica Cabrero Escareño, quien comentó, que desde este organismo están llevando a cabo un estudio con el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO), para identificar con exactitud cuántas mujeres emprendedoras se mantienen en la informalidad, a fin implementar acciones para ayudarlas a sumarse a la formalidad.

En ese sentido, detalló que, han identificado que la principal causa de que las mujeres no formalicen sus negocios es porque hay una falta de información sobre los procesos que deben llevar a cabo, y de los beneficios que pueden tener; esto aunado a que muchas “le tienen pánico a Hacienda”.

“Es un problema serio que debemos atender; entre más nos sumemos, esto va a impactar en el desarrollo económico de nuestro estado y de las mismas empresarias. He detectado que hay una falta de información y educación financiera, los procesos son muy largos, y la verdad es que muchas mujeres se quedan a la mitad de ellos. Emprender no es fácil y no cualquiera puede ser empresaria, ni está lista para correr el riesgo, es importante decirlo”, comentó.

Actualmente el CCME tiene 70 mujeres emprendedoras y empresarias que forman parte ya del Consejo, sin embargo, también cuentan con una base de datos de mujeres que quieren integrarse al organismo, pero que no pueden precisamente porque no han formalizado su negocio.

Ante ello, Mónica Cabrero señaló que cuentan con un programa de mentorías, el cual trabajan junto con el Ayuntamiento de la Capital, para tratar de ayudar a las mujeres a que se sumen a la formalidad, con capacitaciones y apoyo de algún rubro económico para poder emprender.