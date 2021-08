Bajan ventas de negocios por semáforo naranja, continúan los cierres: Nuestro Centro

Desde que se anunció el semáforo epidemiológico naranja en San Luis Potosí, las ventas en los comercios establecidos en el Centro Histórico nuevamente bajaron entre un 50 y un 70 por ciento; informó la presidente de la asociación Nuestro Centro, quien ejemplificó que, si antes los negocios vendían mil pesos por día, ahora sólo venden 300 pesos al día.

La empresaria manifestó que pareciera que el comercio nuevamente vive el peor momento de crisis económica, pues la movilidad en sus negocios bajó drásticamente desde hace dos semanas, por el cambio a semáforo naranja y las restricciones sanitarias.

“Nosotros quisiéramos evitar a toda costa el semáforo rojo, pero no sólo depende de nosotros sino de toda la población, si por nosotros fuera ya estaríamos en semáforo verde porque cuidamos los protocolos sanitarios y nuestros negocios, pero si toda la población no es responsable, pues no vamos a poder avanzar”, expresó.

Aunque no detalló cuántos negocios han bajado la cortina definitivamente por falta de liquidez, reconoció que sí continúa habiendo cierres de diferentes giros comerciales en diversas zonas del Centro, por ello, temen que se retroceda a semáforo rojo, porque se incrementar el número de establecimientos en quiebra.

“Llega un momento en el que los negocios no generan ventas y siguen con gastos fijos que no pueden asumir, entonces se ven en la triste posición de cerrar, y eso es lo que queremos evitar, porque no sólo se cierra el negocio, sino que también son familias las que se quedan sin ingreso”, añadió.