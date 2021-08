Negocios ignoraron restricciones sanitarias y abrieron este domingo

Sin miedo a las sanciones o clausuras, negocios establecidos en el Centro Histórico, considerados como “no esenciales”, abrieron sus puertas este domingo, a pesar de que todavía no entran en vigor las nuevas restricciones sanitarias, y que el comercio en general debía permanecer cerrado este día.

En un recorrido realizado por algunas calles principales del Centro, como el pasaje Hidalgo, el pasaje de Zaragoza, la calle de Morelos, Álvaro Obregón, los alrededores de los mercados Hidalgo y República, entre otras zonas, se observó a más de 30 negocios que abrieron sus puertas.

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

Tiendas de ropa, zapaterías, tiendas de uniformes y artículos escolares, negocios de accesorios para teléfonos y tiendas de sombreros, fueron algunos giros que no acataron la restricción de no abrir este domingo; algunos tenían sus puertas por completo abiertas, y otros sólo estaban a “medio abrir”, por en caso de que alguna autoridad apareciera (que no fue así).

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

Se observó que alrededor de los mercados es donde mayor afluencia de gente se tenía y por ende más negocios no esenciales abrieron; y también el comercio informal no podía faltar, la Plaza de Armas como siempre lució invadida de ambulantes, al igual que el pasaje Hidalgo.

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

Y, aunque San Luis Potosí ya rebasó la cifra de los mil contagios este fin de semana, pareciera que los potosinos ya no le tienen miedo al Covid-19, pues no les importó salir a sentarse a las plazas públicas, pese a que estaban restringidas, y a pasear sin cubrebocas al Centro.

Aunque había afluencia de gente en las calles, los negocios que sí abrieron lucían completamente solos, los únicos que tenían clientes eran los restaurantes y paleterías.