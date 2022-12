Así se vivió la Festividad en honor a la Virgen de Guadalupe en su Basílica

Los diferentes grupos apostólicos que prestan sus servicios laicales en la Basílica-Santuario-Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe vivieron con desbordante fervor y evidente júbilo espiritual la magna Festividad en dicho recinto mariano, donde encabezados por su Rector y Párroco Pbro. Gabino Medina Portales y del Vicario Parroquial, Pbro. Rodolfo Duarte Ramírez, recibieron al Arzobispo de San Luis Potosí, Mons. Jorge Alberto Cavazos Arizpe, quien se dignó celebrar tres Misas: la de las tradicionales “Mañanitas”, el pasado Domingo 11 de Diciembre, y el Lunes 12 de Diciembre la Eucaristía de las 11:00 y las 12:00 del mediodía, siendo ésta última la Misa solemne.

Angélica Maldonado | El Sol de San Luis

Llenos de contento los diferentes Grupos Apostólicos participaron con gran entusiasmo en todos los eventos religiosos en honor a la Morenita. La Misa de las Mañanitas, se tornó por demás emotiva, así como la Misa solemne de la Festividad, en la que el Jerarca católico dijo que su mayor petición a la Virgen Santísima es que no nos alejemos nunca de Su Hijo Jesucristo, que Ella nos ha traído y que llevó en Su seno Virginal con profunda ternura maternal, que también nos ofrece a nosotros. Que su ternura de Ella y de Dios esté en cada persona, en cada familia. Esa es la principal petición que le he hecho y que ella bien sabe, que Su Hijo y Ella estén siempre con nosotros, que no nos deje de su mano, sino ¿Qué sería de nosotros?.”