"Vivamos una fe de compromiso, porque la fe sin obras... es vana": Arzobispo de SLP

Es preciso tomarnos las manos para vivir siempre mejor, en paz, como verdaderos hermanos, hijos de Dios Respecto al “Plan B” de la Reforma Electoral, el líder espiritual llama al diálogo nacional sin exclusiones, por el que –dijo—siempre se han pronunciado desde la CEM

“El pueblo potosino goza de mucha fe, no podemos negarlo, porque su fe es indestructible e inquebrantable y se manifiesta de muchas formas. Todo ello nos debe llevar a vivir la fe en forma de compromiso, porque la fe sin obras es vana. Recordemos que cada acercamiento con Dios nos debe llevar a un firme compromiso con Él, sin vacilar, sin titubear, sin darnos por vencidos y claudicar”.

“Por ejemplo en las Festividades de la Virgen de Guadalupe que celebré, constaté la fe de los potosinos, que no pierden su fe y su esperanza en la Madre de Dios, que nos arropa con su ternura maternal. De que hay mucha fe la hay, no me queda la menor duda, porque vi felizmente que muchos vinieron en familia, algunos de rodillas, como penitentes, todos con evidente fervor, lo cual nos debe llevar a ser portadores del Evangelio de Cristo, es decir, tenemos que vivirlo, teniendo presente el Mensaje Guadalupano, el sentir ese amor, nos debe llevar a vivirlo y compartirlo a quien más requiere de nuestro apoyo y servicio”.

Así lo afirmó el Arzobispo de San Luis Potosí, Mons. Jorge Alberto Cavazos Arizpe, al momento de exhortar a vivir el compromiso de la hermandad, “pensemos o no igual, creamos o no igual, es preciso tomarnos las manos para vivir siempre mejor, en paz, como verdaderos hermanos. Dios nos pide amarnos los unos a los otros, y hay que cumplir ese Mandamiento de amor con buena voluntad”.

SU POSTURA SOBRE EL PLAN B DE LA REFORMA ELECTORAL

En torno al INE (Instituto Nacional Electoral), sobre el Plan B que está en marcha, para las Reformas que requieren mayoría simple, para el caso de dar los mismos reveses democráticos de los que se pronunció la CEM hace tiempo, dijo: “Ya dimos a conocer nuestra postura como Obispos, desde hace tiempo, en torno al INE como organismo democrático de la población, y que --obviamente sin ser partidistas--, nos pronunciamos por un derecho del pueblo a vivir la democracia, no es una política partidista, –repito--, simplemente nos toca decir lo que siempre hemos dicho, que nuestra postura es que se dé ese diálogo necesario y urgente de las personas responsables e involucradas en este plan B, para que no se lastime ni se atente contra la democracia de nuestro país, lo que sí es que se debe tomar en cuenta a la sociedad, eso es muy importante, para que se viva en democracia en todas las esferas de la vida social”.

“El diálogo nacional sin exclusiones, siempre lo hemos dicho y pedido, y yo lo puse en consideración a partir de la Vida del Evangelio, porque nacimos para encontrarnos, para dialogar y ponernos de acuerdo, en todas las esferas de la vida social, recalcaría mucho ese diálogo en la vida de las familias”.

