Arranca INE propaganda para consulta ciudadana

El delegado del Instituto Nacional Electoral (INE) Pablo Sergio Aispuro Cárdenas informó que en la consulta del 1 de Agosto que pretende obtener la opinión de los ciudadanos para investigar a ex servidores públicos, en San Luis Potosí se instalarám 1,276 casillas en los 7 distritos y se invertirán unos 11 millones de pesos.

Podrán participar todas las personas con credencial de elector que responderán a la pregunta "¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?"

Por lo tanto, no se utilizarán rostros, la frase ex presidentes y es falso que la intención del INE sea que se juzgue precisamente a los ex mandatarios del país, simplemente se acata una disposición legal que es distinta al proceso de elección de servidores públicos, con restricciones al gobierno y partidos políticos.

Aispuro Cárdenas manifestó que desde el 15 de Julio “no deberá aparecer propaganda gubernamental en medios masivos de comunicación, ni mucho menos relacionada con esa consulta pública. Además, queda prohibida la participación con cuestiones de campaña o adoctrinamiento de partidos políticos para tratar de intervenir en la consulta pública”.

El delegado del INE señaló que se capacitará a los funcionarios de casilla que se mantendrán pendientes del desarrollo de la consulta y de que no se inmiscuya en partidos ni gobierno, y un proceso de vigilancia para evitar el ejercicio de recursos públicos del propio gobierno o partidos políticos.

