Apoyen a familias vulnerables, llama Arzobispo a potosinos

En esta pandemia causada por el Covid-19, las familias más pobres que habitan en las colonias de las periferias y otras comunidades aledañas a la capital son las más vulnerables, debido a que no tienen los recursos necesarios para guardar cuarentena, por lo que la Comisión de la Pastoral Social a través de Cáritas San Luis Potosí están emprendiendo acciones para apoyar a este sector de la población.

Al respecto el arzobispo de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, Jesús Carlos Cabrero Romero, indicó que exhortaron a cada uno de los párrocos de la entidad a detectar cuáles son las familias más necesitadas de la población, principalmente aquellas donde haya ancianos, personas con alguna enfermedad o discapacidad, o aquellas que se hayan quedado sin empleo y no tienen forma de solventar sus gastos.

Comentó que a través de un comunicado, que les hicieron llegar a cada una de las parroquias, han solicitado que se busque la manera de crear una red de apoyo entre las familias feligreses, a fin de promover el voluntariado, compartir lo poco que se tenga y en la medida de lo posible que se otorgue despensa.

En ese sentido comentó que algunas parroquias que ubicadas en lugares de buenas posibilidades económicas, van a salir a ofrecer esa ayuda a parroquias pobres para que ellos lo distribuyan entre su comunidad.

“Tal vez donde vaya a dificultar más sea en nuestras colonias de periferia, donde todavía no caemos en la cuenta de esta enfermedad; de nuestra parte como iglesia estamos trabajando ya en esto a través de Cáritas, les hemos enviado un comunicado a los señores curas para que organizándose con su gente se vaya detectando a través de los domicilios donde hay ancianos en situación vulnerable, precaria, y también las familias que están sufriendo de falta de trabajo”, expresó.

No obstante hizo un llamado al gobierno a no olvidarse de este sector de la población, y buscar la manera de apoyarlos para que puedan sobrevivir a esta contingencia, así como también apuntó que como así como autoridad tienen la obligación de cuidar de nuestra salud, también deben reconocer la labor del personal de salud y no deben engañarlos dejándoles de pagar su sueldo, “pues ellos son quienes están exponiendo su vida y merecen se les dé lugar”.