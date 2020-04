Grito de ayuda de estudiantes varados; están en España

Con el lema, “Juntos regresaremos a casa”, estudiantes de la UASLP, que se encuentran varados en España, han solicitado ayuda inmediata de las autoridades estudiantiles, y a gobierno nacional y local para agilizar los procesos que les permitan volver nuevamente a sus hogares.

Por petición del alumnado perteneciente a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, se omitieron sus generales con el fin de evitar sean víctimas de hostigamientos. Preocupados, denunciaron en exclusiva para El Sol de San Luis que ninguna autoridad escolar ha mantenido comunicación con ellos, mencionan que ha sido “inexistente y deficiente, puesto que hemos mandado muchos correos, incluso a la madre de una compañera y nadie nos responde”.

Sólo, a través de unos cuantos correos firmados por autoridades escolares, como la Directora de Internalización, la Mtra. Alicia Cabrero Lobato, les ha brindado información acerca de los protocolos sanitarios que deben seguir para enfrentar esta contingencia que ha ocasionado la epidemia del COVID-19, donde los invita a quedarse en casa y evitar el mínimo contacto con personas.

También en otro correo que data del 12 de Marzo, autoridades de la UASLP, exhortan a todo estudiante que desee regresar voluntariamente puede hacerlo, y así mismo mencionan que tendrán la disponibilidad de reincorporarlos nuevamente en cada una de sus Facultades, más no mencionan las formas de acceso a este tipo de soluciones, enmarcando que, “esta decisión es personal y los únicos que pueden tomarla son ustedes, en conjunto con sus padres y/o tutores, [..] nos comentan que hay estudiantes que han preferido no moverse, pues además no sabemos cómo se van a poner las cosas en nuestro país y como sabrán, los casos se disparan en cuestión de días”, desconociendo si el alumnado cuenta con la solvencia económica necesaria para poder solventar un vuelo de regreso, o si se han visto en la necesidad de hacer gastos mayores para poder enfrentar esta epidemia lejos de sus lugares de origen.

Después de ese anuncio que se brindó vía e-mail al estudiantado que se encuentra en España, apenas este sábado 4 de abril, después de semanas de no haber mantenido contacto con sus estudiantes de intercambio, la UASLP, hizo público un comunicado en donde señalan que los estudiantes que se encuentren en proceso de intercambio o programas de movilidad deberán mantenerse en contacto con la Dirección de Internalización la cual se hará cargo de brindarles la información necesaria.

Alumnos y alumnas que se encuentran de movilidad, señalaron que esto no ha sido así, “No tenemos una cuenta exacta de cuántas personas de la UASLP, queremos regresar, la mayoría que así lo desea hemos formado un grupo “juntos regresaremos a casa” en donde hay muchos estudiantes de diferentes universidades, que buscamos la forma de regresar dadas las circunstancias en las que nos encontramos.”

“Yo me encuentro estudiando en la ciudad de Sevilla, y aquí cuando se dio a conocer que ya existían casos de coronavirus, y al notar la poca importancia que le tomaba la UASLP, a esta emergencia sanitaria, yo decidí mandar un correo externando mi preocupación y preguntándoles de qué maneras iban a actuar para protegernos y ayudarnos. Nunca respondieron y cuando lo hicieron sólo indicaron que si alguien decidía regresar era bajo su propia responsabilidad, y bajo sus propios méritos. Hasta el momento la Universidad no nos ha externado ningún tipo de apoyo e interés ante la situación que vivimos, nos encontramos en un país que tiene más de 130 mil contagios por COVID-19, estamos en confinamiento total, la crisis económica nos está atravesando todos los días, el euro aumentó su valor”, aseveró universitaria afectada.

“Exigimos el apoyo total de las autoridades estudiantiles, dado que el acceso a nuestra educación ya no va poder ser una opción para nosotros aquí, puesto que todas las clases se llevan a cabo por modalidad online, no obstante, tampoco existen viajes para volver ahora”.

“Estamos interviniendo para que se gestione un viaje humanitario, para que sea posible volver, que nos escuchen, la estamos pasando muy mal, son días repletos de incertidumbre, es muy difícil, seguirnos sustentando porque no hay un apoyo económico, y el dinero que teníamos destinado para estar estudiando aquí en el extranjero ha ido escaseando y por lo tanto se nos están acabando nuestros ahorros”, puntalizaron los estudiantes.

Este es un desesperado grito de ayuda por parte de universitarios pertenecientes a la UASLP, su única petición: volver a sus hogares, con su familia y retomar sus actividades escolares en su lugar de origen.