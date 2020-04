Arquidiócesis amonestará a párrocos que no acaten medidas sanitarias

Se podría amonestar a aquellos sacerdotes y párrocos que no estén acatando las medidas preventivas que la autoridad de salud ha solicitado que se implementen en las iglesias potosinas

Monseñor Jesús Carlos Cabrero Romero, Arzobispo de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, manifestó que se ha exhortado a todo el clero católico a suspender todas las actividades religiosas hasta que concluya la emergencia sanitaria, esto incluye misas diarias y dominicales, celebraciones de la Semana Santa, Sacramentos, entre otras, y si las van a llevar a cabo éstas deben ser a puerta cerrada.

Local Papa Francisco designa nuevo obispo en Ciudad Valles, SLP

Si bien, aunque la celebración del Domingo de Ramos que se llevó a cabo en la Catedral Metropolitana fue a puerta cerrada, hay algunas otras iglesias donde sí la realizaron abiertamente pero con un número limitado de feligreses y manteniendo sana distancia.

En ese sentido, el prelado insistió que a estas alturas de la situación es importante que todos acatemos las recomendaciones del sector salud “y nos guardemos”, por lo que ningún templo debería abrir sus puertas hasta que sea seguro para la población, “pues la vida es más importante”.

“De manera especial les estoy animando a que si hemos dicho que tenemos que cuidar los espacios, para garantizar y cuidar la vida de los creyentes, pues que se haga, si la petición es no abrir entonces no se debe abrir; considero que no por ello nos vamos a quedar pobres”, apuntó.

Explicó que, de su parte, él podría llegar a amonestar de forma personal a quienes no cumplan con las medidas de prevención que la Arquidiócesis ya había informado con anterioridad, en caso de que persista el incumplimiento la amonestación podría llegar a ser canónica.

“Yo hago un llamado a los padres, sacerdotes, párrocos a que lo más importante es la vida de las personas, y esta situación si no ponemos verdaderamente remedio puede ser ocasión de contagiar y promover la no salud; entonces sí me preocupa que nosotros sacerdotes estemos propiciando estas situaciones que causan confusión”, expresó.