Maestros jubilados y pensionados se manifiestan en Palacio de Gobierno de SLP

Decenas de maestros jubilados y pensionados llegaron a las inmediaciones de Palacio de Gobierno de San Luis Potosí para manifestarse debido a que la administración estatal tiene una deuda de alrededor de 130 millones de pesos para asumir responsabilidad ante Fondo de Previsión Social y Retiro FOPRESYR26, en el cual han venido ahorrando desde el año de 1996 para tener una jubilación digna y tranquila, sin embargo, esto no ha ocurrido.

Norberto Soto Lara de la agrupación Dignidad Magisterial de la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, relató que están abandonados y que su tranquilidad ha sido perjudicada porque tienen que manifestarse y exigir el pago que les corresponde. En una de las pancartas que llevaron se alcanza a leer “Venimos por lo que es nuestro, lo que por derecho nos corresponde”.

Aseguraron que han estado solicitando la intervención de la administración estatal que ha prometido atener este tema sin embargo, se han quedado en la espera de una resolución “venimos a reiterar nuestro reclamo de que estuvimos un hace un año y medio solicitando la intervención del secretario General de Gobierno para solicitar una audiencia con el gobernador ya que el Gobierno tiene una deuda de 127 millones de pesos con el fideicomiso, FOPRESYR26 y de ahí que ha derivado de que a nosotros los maestros jubilados no se nos pague compensación que se le llama jubilación complementaria desde diciembre que él entró entonces argumentando de que el Gobierno del Estado no ha pagado y entonces por eso no nos no nos pagan a nosotros”.

Patricia Calvillo / El Sol de San Luis

Afirmaron que de lo que va desde el 2021 al 2023 no les han pagado “antes nos pagaban mes y medio y ahorita llevamos trece meses que no nos pagan y no más nos están dando un mes sí, y dos meses no, o tres meses o sea que no nos dicen con exactitud una fecha una fecha exacta para pagarnos, entonces ahorita nuevamente estamos aquí, solicitando una audiencia con el señor Gobernador para que de viva voz este plantear todas nuestras demandas”.

La demanda principal es la deuda complementaria aunado al tema del bono de calidad de vida, pues ya van dos años dos en que no les pagan, en el mes de diciembre pasado los debieron liquidar. “Era para pagarse en diciembre y no nos lo han pagado en diciembre, entonces ya se juntaron dos y nos falta que va corriendo lo de este año”.

También tienen la inconformidad de que no se han pagado las becas a todos, pues empezaron a pagar a unos cuantos y faltaron muchos profesores “nos dicen, si reclamas te pago y si no reclaman no te pago, esa es una de tantas demandas que tenemos ante el gobierno”.

Los afectados por esta situación en el pago complementario es el 20 por ciento de los jubilados del Estado; del bono de calidad de vida son el 98 por ciento de los docentes; y de las becas están siendo dañados alrededor del 5 por ciento de los jubilados.

“Vuelvo a decir, no hemos solicitado ni un peso más ni solicitar incremento, sino que nomás que nos que cumplan con los compromisos establecidos y por eso queremos la audiencia con el gobernador, para que se pague lo que se nos adeuda que son 127 millones de pesos”.