Un socavón de diez metros de largo se abrió en Villa de Pozos

Personal de Protección Civil no ha podido determinar el origen de un gran socavón que el fin de semana brotó en la delegación municipal de Villa de Pozos, y que por el momento permanece circunvalado solamente con cintas amarillas de precaución.

La oquedad, de al menos diez metros de largo y hasta ahora un metro y medio de profundidad, apareció a la altura de la colonia Los Silos.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

Autoridades de la delegación acudieron al sitio, y notaron que está cercano al canal que lleva aguas residuales a la Planta Tenorio; no obstante, hasta el momento los expertos no han determinado o no han informado el resultado de sus indagaciones.

No es la primera vez que se abre un agujero de tal magnitud en la misma zona de la citada demarcación municipal; el año pasado, un socavón en la calle Revolución causó daños a varios vehículos que cayeron en él e inundó la arteria de aguas negras, lo que alarmó a vecinos.

El problema, se determinó posteriormente, presuntamente se derivó de la ruptura de la línea que lleva aguas residuales a la Planta Tratadora Tenorio; se realizó la descompostura y el socavón posteriormente fue tapado.

Con respecto a la oquedad que apareció el fin de semana, se confía que tendrá un tratamiento similar en respuesta a habitantes cercanos que temen que crezca o se haga más profundo, y llega a afectar viviendas que se ubican muy cerca de él.

Por otra parte, con respecto al caso del drenaje colapsado del que brotó un líquido viscoso que afectó a vecinos de la cabecera delegacional de Villa de Pozos, hasta el momento se sigue sin poder establecer su origen.

Sin embargo, vecinos insisten que se trataría de comerciantes de alimentos que desechan residuos a la red sanitaria, o bien de mataderos clandestinos que operan en la demarcación.

El incidente se dio en la calle de Julián de los Reyes y Centenario donde fue necesario realizar trabajos de desazolve, igual como se dio meses atrás en la calle Rayón entre calle los Tovares y privada de Rayón, también otra en calle Porfirio Díaz y en la calle Paso Real, sin que hasta el momento se establezca su origen.