Amagan con bloquear la 57 por falta de atención a niños con cáncer en el H. Central en SLP

No falta mucho tiempo para que padres de familia de pacientes oncológicos del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”, tomen las carreteras de San Luis Potosí para denunciar que faltan medicamentos, doctores, insumos y servicios en el nosocomio, se quejan porque esta situación está provocando que los pacientes se encuentren entre la vida y la muerte. Aseguran que en diciembre hubo muchos niños muertos por la falta de medicinas y atención especializada.

Por miedo a que sus hijos internados sean víctimas de represalias no quisieron dar sus nombres los padres de familia que denuncian la serie de insuficiencias que hay en el hospital más importante de la región.

“Ahorita no hay antibiótico en el hospital, mi hijo ingresó desde el lunes pasado porque la quimioterapia le hizo una reacción, le dio un infarto en el cerebro, así me lo manejan, y desde que lo ingresaron, me han mandado a mí a comprar el antibiótico porque aquí no hay y ya con pláticas con las enfermeras, me dicen que ya tiene tiempo”.

Ricardo Solache / El Sol de San Luis

Tampoco hay agua salina, las de la limpieza les piden cuidar las bolsas de la basura, porque no les dan, las de la cocina piden que cuiden las cucharas porque no tienen, nada más les dan un paquete y desde el lunes que ingresó su hijo no lo ha pasado a ver el neurólogo, que es el que lo tiene que revisar. Tampoco se han apersonado los fisioterapeutas.

“El personal que esta aquí, nos dicen que no hay doctores, los residentes nos reciben y todo, pero al final de cuentas nos mandan a comprar antibióticos y los pocos doctores que hay no están operando. Hoy vinieron a hablar conmigo y dijeron que ya iba a pasar el neurólogo, pero no ha podido pasar y una compañera mía, o sea, mamá de un niño, me dice que ella tiene un mes y que el neumólogo no ha podido ver a su hijo y su hijo está en terapia intensiva. Y ya somos varios, pero pues mucha gente no se atreve a hablar por miedo, porque después la agarran contra nuestros pacientes”.

Ha sido testigo de cómo los médicos residentes se andan durmiendo en el nosocomio porque ya no pueden con tanto trabajo “todo está lleno, pero le digo, a todos nos mandaron a comprar todo, a nosotros desde agua salina, los antibióticos, ni paracetamol tienen”.

Ricardo Solache / El Sol de San Luis

En el pasado mes de enero se manifestaron por esta misma situación y reportan que por haberlo hecho fueron víctimas de la autoridad del Hospital Central “mi compañera dijo que sí, que ella se sintió muchas represalias, su hijo ahorita está entubado por una neumonía y según esta semana le hacían tractotomía y esperaban a ver si funcionaba si no, pues esperan lo peor, pero nada, no la han podido hacer eso, porque el neumólogo no ha ido a verlo, tiene un mes internado, más de un mes”.

Provenientes de diversos sitios del Estado, reporta que hay desesperación, algunos quieren llevarse a sus hijos, pero no tienen las condiciones económicas para hacerlo “pero hablaron conmigo, que si yo me lo llevaba iba a ser bajo mi responsabilidad, echándome miedo y le dije, pero es que no puede ser que no haya ni antibiótico. Digo todo lo tengo que ir a comprar yo y me sale más caro estar acá en San Luis porque me tienen que mandar dinero para la comida, para mis pasajes, ya las enfermeras tienen miedo de darnos la receta para que vayamos a comprar todo, porque también ellos están en una situación muy delicada, pero no pueden hablar porque las tienen literal casi bajo amenaza no se pueden ir a huelga, muchas si quieren irse, pero no pueden porque según si se van, les dejan de pagar y si no las van a liquidar”.

Ricardo Solache / El Sol de San Luis

En su caso la madre de un menor afectado tiene cinco años en tratamiento en el hospital, y ha visto que la situación “estaba así un poco mal, verdad, pero ahorita ya de plano la situación está rebasada. Mucha gente se está muriendo porque no hay medicamentos, es mucha negligencia porque son estudiantes los que están atendiendo aquí, ni si no son doctores residentes, se les llama que apenas están practicando con uno. Empeoró todo porque hubo mucho niño que falleció a causa de que a todos les daban neumonías y no había antibióticos y tiene mucho tiempo, no hay medicamentos oncológicos, que es lo más importante los tenemos que comprar o tenemos que ir a las fundaciones Juan Pablo o AMANC que es la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, ahorita son esas dos las que han estado surtiendo los medicamentos oncológicos”.

Tras este panorama pretenden realizar algunas protestas como cerrar la carretera 57 para ver si así las autoridades encargadas de este hospital los escuchan.