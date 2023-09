Aclara "Chiquis" Fernández que no aspira a ser alcalde de Villa de Pozos

El diputado José Luis Fernández Martínez coincidió con la postura del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, en el sentido de que, cualquier servidor público incluyendo a las y los diputados que tenga aspiraciones de ocupar un cargo de elección popular, se separe de su actual responsabilidad en los tiempos de ley.

“Nadie se puede distraer en aspiraciones políticas personales cuando tiene una gran responsabilidad como la de ser diputado, por ejemplo, de tal manera que debe separarse del cargo tenga aspiraciones legítimas, es lo correcto y lo que se debe hacer, en eso coincido plenamente”.

Reiteró que en lo personal no tiene en estos momentos ningún proyecto personal para buscar una candidatura y menos en Villa de Pozos en caso de que se concrete que sea municipio, “hay muchas personas que podrían tener esas aspiraciones pero yo ni siquiera reuniría los requisitos para ello”.

El diputado José Luis Fernández señaló que “el tema de que yo podría ser candidato surgió de una declaración a bote pronto del dirigente del Partido Verde Eloy Franklin, sin un razonamiento a fondo, hizo unas calificaciones sobre mi persona que agradezco pero con honestidad reitero, no he tratado ni platicado este asunto con nadie, no está simplemente en mis aspiraciones”.

Añadió que “vengo de un grupo político donde hay muchas personas capaces, con merecimiento para buscar candidaturas a cualquier posición, yo ya fui candidato y me toca apoyar a quienes vienen buscando una oportunidad, por eso he dicho que no tengo interés en ningún espacio y estoy tranquilo”.

Destacó que en el Congreso del Estado vienen temas muy importantes y relevantes que se deben desahogar y requiere de un compromiso total de las y los diputados, que no se pueden distraer en temas políticos y por ello, quien tenga aspiraciones debe tomar decisiones y hacerse a un lado para que otro asuma este gran compromiso y responsabilidad.