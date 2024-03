Accidentes aumentan hasta 20% durante Semana Santa: SS

A partir de ahora y hasta el 8 de abril los potosinos entraron de vacacional por Semana Santa y Pascua y este tiempo de descanso puede llegar a generar algunos problemas en el hogar como la generación de accidentes. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 80 por ciento de problemas, ocurren en casa, aunque las consecuencias de éstos pueden ser mínimas, también pueden tener consecuencias seriamente graves e irremediables.

Las quemaduras, caídas, intoxicación, envenenamiento, asfixia por objetos extraños, electrocuciones, lesiones por arma de fuego, son los problemas que más se atienden en los hospitales durante las épocas de asueto de niños y adolescentes.

Pero no sólo los accidentes en el hogar cobran un amplio número de vidas y lesiones de varios tipos, sino que hay otros casos que hasta suponen la muerte como es el caso de los incidentes en coche, donde las principales víctimas son niños y ancianos.

La Secretaría de Salud del Gobierno de la República Mexicana, estima que en periodos vacacionales, el índice de accidentalidad puede incrementar entre un 15 y un 20 por ciento respecto a los periodos ordinarios.

Además, se indica que 8 de cada 10 accidentes en las carreteras del país son atribuibles a quien conduce, entre esas causas pueden estar las distracciones por dispositivos móviles, comer, fumar, el consumo de bebidas alcohólicas, entre otros. Esta última cifra, podría disminuir ya que los accidentes por estas causas pueden prevenirse, para ello es importante seguir las recomendaciones básicas en materia de seguridad vial.

Una gran prioridad para los Servicios Estatales de Salud es hacer un llamado a estar atentos de las actividades que realizan los niños dentro y fuera de la casa siempre supervisados por un adulto.

Incluso el Sistema Estatal de Urgencias Médicas, (SEUM), de los Servicios de Salud, emite las siguientes medidas preventivas para la reducción de riesgos y prevenir accidentes, tales como no dejar al alcance de niñas, niños y adolescentes, sustancias químicas, objetos punzo cortantes, medicinas, armas, cerrillos, mantenerlos alejados de la cocina, ya que estadísticamente es donde suceden los accidentes por el tipo de utensilios que ahí se encuentran y el manejo de líquidos calientes.

Es vital, no permitir que los menores se encuentren en azoteas o lugares desprovistos de barandal de seguridad, tapar cisternas o aljibes, para evitar ahogamientos. En caso de que estén aprendiendo a caminar, es importante prevenir asfixias, cuidando que no se lleven objetos a la boca, y manteniendo lejos de su alcance pedrería, globos y juguetes pequeños.

Cada etapa de la infancia involucra diferentes factores de riesgo, en general, la curiosidad natural por explorar el ambiente, el deseo de desafiar nuevas reglas y la aprobación o aceptación por compañeros de grupo, son factores que contribuyen al desarrollo de lesiones no intencionales en la infancia.

Ante una lesión de un niño en casa, se puede acudir inmediatamente al servicio médico para que se evalúe, se pide no automedicarse ni aplicar remedios caseros, porque pueden agravar la lesión. Es fundamental, no confiarse por golpes que parecen menores, y llevar a los infantes a una revisión, para descartar cualquier malestar, en cualquier clínica de los Servicios Estatales de Salud, SES, donde se les brindará una atención oportuna y gratuita, sin importar si la familia cuenta o no con alguna derechohabiencia.