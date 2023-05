Abrogación de Conacyt impactaría de manera negativa en el desarrollo: Lara Azuara

Desaparición del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) podría impactar de manera negativa en el desarrollo de la academia y de la investigación, así lo consideró Issac Lara Azuara, director de la Facultad de Estudios Profesionales de la Zona Huasteca de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Luego de que el pasado 27 de abril se aprobó por parte de la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (LGHCTI) , la cual sustenta la creación de u nuevo Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, acciones que ya fueron turnadas al Senado de la República.

"Estas reformas afectan directamente al gremio de los investigadores, algunas adecuaciones que pues están haciendo, aunque todavía no es definitivo, pero consideramos que todo aquello que impacte de manera negativa en el desarrollo de la agencia y de la investigación creo que no no es favorable para el país ni para el desarrollo del mundo", apuntó.

Y aunque Lar Azuara sostuvo ser respetuoso de las manifestaciones de inconformidad y molestia de parte de algunas y algunos académicos, señaló que el diálogo en este tipo de inconformidades podría ser la clave para solucionarlo.

"La Universidad sí se mantiene respetuosa ante las manifestaciones de cada uno de los profesores e investigadores que integran la comunidad, la postura de la Universidad es de total respeto y apoyo a estos manifestaciones y abrir el diálogo creo es lo más idóneo.Entonces sí tendrían, yo creo que sentarse a dialogar en este caso con los propios interesados y construir una una una legislación que que beneficia a todos esto algo no, que no sea una legislación propiamente decidida por un sector por un grupo de legisladores ".

Sobre las posibilidad de que sea el gobierno federal que se encargue del funcionamiento de este posible nuevo consejo , señaló que deberían definir prioridades para llegar a un bien común.

"Creo que el gobierno debería poner en la mesa prioridades, pero no caer en el autoritarismo de decidir que si y que no".