Taiga Brava, lista para triunfar como la mejor cantante drag en Queen of the Universe

Dicen que el que domina la mente, lo domina todo. Y, para Taiga Brava, ese dicho es muy cierto, ya que, en efecto, para su nuevo proyecto, su principal obstáculo era ella misma.

Si bien cuenta con décadas de experiencia en la actuación, el teatro y el drag, su mente en ocasiones le ponía distintas pruebas, la persuadía de que no era realmente tan buena como ella pensaba, pero fue hasta que pudo eliminar esos pensamientos cuando logró arriesgarse a lo desconocido.

Así llegó a formar parte de la segunda temporada del reality Queen of the Universe, producido por RuPaul, conocido por su famoso programa RuPaul’s Drag Race, que estrena este sábado la plataforma Paramount+.

“Principalmente me enfrenté a retos personales, yo no tenía toda la experiencia del drag cuando me presenté en este reality y tenía muchos demonios internos. El obstáculo inicial fue superar estas voces dentro de mi cabeza que, a veces, eran muy fuertes y no sabía si lo iba a hacer bien”, afirmó la artista en entrevista con El Sol de México.

“Una vez que logré romper eso, me enfoqué en llevar mucha fastuosidad al drag, vestuarios, un concepto para pelear dignamente, como se debe de hacer, por una corona del universo”, agregó.

En esta entregra, un nuevo grupo de drag queens se enfrentarán para demostrar sus mejores habilidades dancísticas, un poco de actuación y talento como intérpretes.

En cada episodio, las participantes estrenarán una nueva canción, misma que estará en evaluación por los jueces: la ex Spice Girl Mel B, la productora Michelle Visage, la actriz y cantante Vanessa Williams y la exparticipante de RuPaul’s Drag Race, Trixie Mattel.

“Me preparé muchísimo viendo las temporadas de Ru y también tratando de subirme más a escenarios; vivía en Cancún, y me mudé a Ciudad de México para presentarme de miércoles a domingo en escenarios, buscando sentirme cómoda de pisar un entarimado tan imponente e increíble que es este, y le dediqué un tiempo a tener mi mente y mi corazón en el lugar correcto para lograr mis objetivos”, expresó Brava.

En la primera edición la mexicana que participó fue Regina Voce, quien actualmente se desarrolla en teatro musical. Para esta versión le tocó el turno a Taiga Brava, quien compitió contra la italiana Aura Eternal, la brasileña Chloe V, la estadounidense Jazell Royale, Love Masisi de Ámsterdam, Maxie de Filipinas, la californiana Militia Scunt, Miss Sistrata de Israel, la australiana Trevor Ashley y la inglesa Viola.

Aumenta la competencia

Taiga Brava agradece que existan distintas plataformas que promuevan el arte drag, así como el talento de la comunidad LGBT+ a nivel mundial. Su recomendación para todos aquellos que formen parte de proyectos similares, es la preparación.

“En el drag cada vez hay más oportunidades de hacer cosas, pero estas oportunidades afortunada, o desafortunadamente para ciertas personas, las van a poder tomar quienes estén más preparadas.

“Hay que tenerle mucho respeto al arte, creo que hay que prepararnos y que cada vez que alguien quiera hacer algo, que se quiera parar en un escenario o se quiera poner unos tacones, una peluca y disfrutar, que lo haga con todo el corazón y siendo 100 por ciento honesto a quién eres, eso es lo que la gente quiere ver, la gente que está a tu alrededor te va a amar si tienes esa honestidad contigo”, dijo.

En cuanto a proyectos personales, Taiga Brava continuará lanzando material musical, y continuará con shows en la República Mexicana, así como incursiones en teatro.