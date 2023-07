Miosotis hace un tributo bailable a la música de México

La cantante neoyorkina Miosotis, quien le puso todo el sabor y ritmo de la salsa a la canción ¿Y qué?, de José José, se declara amante de las baladas mexicanas.

En su primera visita a nuestro país de manera profesional Miosotis, contó en entrevista con El Sol de México que su única competencia es La India y lamenta que el género de salsa sea predominante de figuras masculinas como Marc Anthony, Oscar D´León, Luis Enrique, Rubén Blades, Willie Colón, o Jerry Rivera.

“Escogí ¿Y qué?, porque es una canción que da aliento a un desamor o alguna situación que a otras personas les molesta. Esta letra reconforta al decir que si alguien está enamorado y no le hace daño a alguien, pues que sea feliz y se arrope de ese amor”.

Bajo el sello disquero del actor colombiano Harry Geithner, la cantautora Miosotis entra al mercado musical mexicano con un tributo a nuestro país, que formará parte de su próximo disco.

“En mi nuevo álbum va ser incluida Cómo te va mi amor de Pandora y A pesar de todos, de Ana Gabriel”, adelantó.

La compositora que formó parte de la orquesta de Wilfrido Vargas, agregó que está en los preparativos para que en los siguientes meses haga su debut con su propia orquesta en algún foro mexicano.

Miosotis está consciente de los géneros de moda como urbano, reguetón y en México, el corrido tumbado; sin embargo, resaltó: “en cada fiesta de una casa latina se escucha y se baila salsa; entonces como género estamos en el primer lugar en el gusto del público, el chiste es estar en la fiesta”.

Indica Miosotis que en griego significa su nombre el de una flor No me olvides y confía entrar con el pie derecho en el mercado musical mexicano; “pienso radicar en México, porque me encanta su comida, el trato de la gente para con los artistas, te reciben con los brazos abiertos”.

Luego de ser parte durante una década de The New York Band, fundada por Wilfrido Vargas, Miosotis es actualmente intérprete de salsa en solitario, luego de lanzar hace 26 años su álbum debut Nace una estrella con el corte principal Señora.