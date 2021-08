Melendi, abierto a explorar facetas diferentes en la música

En sus veinte años de carrera Melendi ha estado abierto a explorar facetas diferentes, pues considera que mientras se mantenga la pasión, es válido salir de la zona de confort e innovar.

En una entrevista vía Zoom, el cantautor español habla de la emoción que aún siente por dedicarse a la música.

“Es diferente, muta. No es tan desbordante, pero es más satisfactorio", refiera acerca de su oficio. "Cuando cambias la euforia por el tener un sentido a la hora de escribir y cantar, llevar un camino, hay más mesura. Aunque no controlamos absolutamente nada, te hace sentir más coherente, a mí me apasiona lo que hago. Toco casi todos los días, compongo casi todos los días, y estoy esperando como un loco a que me abran todas las puertas y poder salir otra vez al escenario”.

Un ejemplo de ese espíritu es el tema que lanzó con Mau & Ricky, titulado La boca junta, el cual les tomó alrededor de seis meses componer, y aunque a lo largo de ese tiempo tuvo muchas modificaciones, hoy se siente satisfecho con el resultado.

Su mayor reto al momento de lanzar este proyecto fue el rodaje del video, donde los tres aparecen en un videojuego. “Fue muy divertido, es un acto de fe, porque lo estás haciendo en un croma verde, y te dicen qué hacer y tienes que hacer el ridículo, pensando que después la cosa va a ser de otra manera”, comentó esbozando una gran sonrisa.

El cantante expresó que si bien está contento de que el público ha recibido muy bien la canción, se queda con las ganas de ponerse en sus zapatos y reaccionar con sorpresa cuando la escucha completa, pues al trabajar los temas paso a paso, esa es una sensación que los artistas no pueden vivir.

“Sería muy sano poder escucharse como si fuera la primera vez, para tener una opinión objetiva. Porque a veces escuchas cosas positivas y críticas que no acabas de entender, pero tiene mucho que ver también con cómo nos vemos a nosotros mismos. Muchas veces desde fuera se nos ve de manera diferente, y luego no nos concuerda con la imagen que tenemos”.

El español confesó que esa falta de perspectiva que a veces experimenta al pasar demasiado tiempo trabajando en un tema, lo llevó incluso a dudar de su éxito Destino o casualidad, el cual vio la luz gracias a que se acercó al dueto Ha*Ash y obtuvo una perspectiva distinta de su trabajo, que se enamoró finalmente de la canción.

Actualmente ese sencillo es el más exitoso de su carrera, al haber obtenido Disco de Platino en México y España, y reunir hasta el momento cerca de 760 millones de reproducciones en su canal de YouTube.

“He tenido la impresión de que esa canción no es auténtica, pero son tonterías que tenemos encima”, señala. “Luego el público la recibe de una manera maravillosa, como músicos no tenemos ni idea de dónde está ese componente que hace que las cosas conecten con las personas.

“No vale de nada desde donde tú la hiciste o qué querías decir, porque cada uno lo va a tomar para el punto en el que está o para lo que realmente necesite, y eso está muy bien. Es saludable ni siquiera explicar de dónde nacen las canciones”, añadió.

Además del lanzamiento de su tema con los hermanos Montaner, Melendi ya prepara un nuevo disco titulado Likes y cicatrices, que verá la luz en noviembre de este año, y está en espera de iniciar una gira, si es que la situación sanitaria lo permite.