Festival San Luis en Primavera; estos son los 34 artistas confirmados

En algún momento lo dijimos, y lo seguimos sosteniendo, “Este será un gran año para San Luis Potosí en el tema de artistas y espectáculos”, pues desde finales del 2023, ya habían algunas confirmaciones de artistas que vendrían de forma independiente a la capital para ofrecer un gran show para sus fanáticos potosinos.

Además de los artistas más reconocidos que ya pisaron tierras potosinas, o que están por hacerlo como: Prófugos del Anexo, Yuridia, Ana Gabriel, Tarja Turunen, Air Supply, Yuri y Cristian Castro; Danny Ocean y Fuerza Regida, no podemos dejar de lado aquellos famosos que “se especula” que podrían venir dar show la Feria Nacional Potosina como: Mötley Crüe o Marilyn Manson.

Sin embargo, en esta ocasión el gobierno de la capital potosina no se ha quedado atrás, y es que recientemente presentaron el programa Festival San Luis en Primavera 2024, mismo que se ha desarrollado por tres años seguidos durante la administración del alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos.

En esta ocasión, distintos eventos y presentaciones del Festival San Luis en Primavera se llevarán a cabo en las variadas plazas y lugares estratégicos del Centro Histórico, tales como Plaza Fundadores, Plaza Aránzazu, Plaza de Armas, Teatro Alarcón, Centro Cultural Universitario Caja Real, el Palacio Municipal, entre otros.

De acuerdo con el programa oficial, del 23 al 31 de marzo se estarán desarrollando conciertos, exposiciones, conferencias y actividades teatrales que serán gratuitas, y en las que participarán más de 800 artistas de diferentes ramas.

¿Qué artistas se presentarán en SLP durante el Festival San Luis en Primavera 2024?

Il Divo (23 de marzo)

Este sábado 23 de marzo a las 20:00 horas en Plaza Fundadores, los primeros en hacer acto de presencia serán los integrantes del reconocido cuarteto Il Divo, un grupo musical de cantantes de ópera; dicho conjunto fue creado en Inglaterra allá por el 2003, cuyos miembros originalmente fueron Carlos Marín (QEPD), Urs Bühler, David Miller y Sébastien Izambard y no fue hasta el 2022 que el barítono Steven LaBrie reconstruyó el cuarteto para seguir adelante con este proyecto musical.

Sofía Thompson (24 de marzo)

Para el siguiente día, el domingo 24 de marzo en Plaza Aranzazú a las 18:00 horas, la cantante Sofía Thompson hará acto de presencia para deleitar con su ritmo a los potosinos. Las principales influencias de géneros musicales de Sofía son el R&B, Dance, Electro Pop y Soul; y créenos, si le das una oportunidad, te darás cuenta que tiene una de esas voces de las cuales te haces fan al momento de escucharla.

Enseguida de Sofía, el domingo 24 de marzo en Plaza Aranzazú, pero a las 19:00 horas, el famoso Mario Bautista tomará el micrófono para deleitar con su música a los fanáticos potosinos. Más conocido entre la chaviza, Mario saltó a la fama gracias a su álbum “Aquí estoy” , mismo que obtuvo la certificación de oro de la AMPROFON, con más de 30 mil unidades vendidas en suelo mexicano.

Big Band Jazz de México & Friends (24 de marzo)

A la par con Mario Bautista, pero en esta ocasión en Plaza Fundadores, a las 19:00 horas, se estará presentando la Big Band Jazz de México & Friends (con Aleks Syntek, Kika Edgar, Aranza e Iván Caraza). Big Band Jazz de México es una orquesta fundada desde 1999 por músicos de la Ciudad de México interesados en la música jazz, sin embargo, fue después de su disco titulado Big Band Jazz de México & Friends Vol. I, que la agrupación comenzó a colaborar con distintos artistas.

Andrés Herrera Y Félix Díaz (25 de marzo)

Empezando con pie derecho la semana, y sabiendo que a nadie le gustan los lunes, el buen Andrés Herrera y Félix Díaz, harán acto de presencia en el Teatro Alarcón a las 17:30 horas para deleitar a los potosinos con una excelente Trova.

David Aranda (25 de marzo)

Siguiendo con la buena música, para el lunes 25 de marzo está programado David Aranda en Plaza Aranzazú en punto de las 18:00 horas. No te puedes perder a este talentoso artista y sus canciones tales como: “Dreaming Underwater”; “You keep haunting my dreams”; Img 1843, entre muchos más.

Steman (25 de marzo)

Después del buen David, pero en punto de las 19:00 horas, Steman también se estará presentando en Plaza Aranzazú. Cabe recordar que Steman se dio a conocer en la escena musical con el vídeoclip de la canción "No te metas a mi Facebook", que se volvió viral en YouTube allá por el año 2010. Si te consideras fan de este artista, ese mismo día pero a las 16:00 horas, estará presente en un conversatorio en Centro Cultural Universitario Caja Real.

Las Tres Grandes (25 de marzo)

Para cerrar el lunes, en punto de las 20:00 horas, se estarán presentando Las Tres Grandes en Plaza Fundadores. Esta agrupación la conforman Guadalupe Pineda, Tania Libertad y Eugenia León, el trio pertenece a la misma generación, pues todas nacieron allá por los años 50s y por más de 30 años han sido embajadoras ilustres de la canción iberoamericana por los escenarios de todo el mundo.

Karina Colis (26 de marzo)

El martes de 26 marzo también pinta ser un buen día para venir al Centro de San Luis, pues desde las 17:00 horas en el Teatro Alarcón, se estará presentando Karina Colis, orgullosamente potosina, y quien es baterista, compositora y vocalista. Te garantizamos que esta es una presentación que no te puedes perder durante el Festival San Luis en Primavera 2024.

Amigos del maestro Armando Araiza (26 de marzo)

En honor al maestro Armando Araiza Contreras, quien fue Director de la Banda de Música de Gobierno Estado y falleció en el año 2022, músicos potosinos le rendirán un homenaje póstumo el 26 de marzo a las 18:30 horas en la Plaza Aranzazú.

Alegría Malasuerte (26 de marzo)

Con más de 10 mil oyentes mensualmente en la plataforma de música Spotify, Alegría Malasuerte se estará presentando en Plaza Fundadores el martes 26 de marzo a las 19:00 horas para deleitar a los potosinos con varias de sus canciones como: “Si Soy”; “La Máquina”; “Trátame bien”, entre otras pistas.

Emmanuel (26 de marzo)

La noche del martes cerrará en grande con la presentación de Jesús Emmanuel Arturo Acha Martínez, o simplemente conocido como “Emmanuel”. El concierto del cantante, empresario, compositor, músico y torero mexicano, se llevará a cabo a las 20:00 horas en Plaza Fundadores, así que prepárate con las mejores pistas de este cantante como: “La chica de humo”; “Bella señora”; “Quiero dormir cansado”; “El rey azul”, entre otros temas para que puedas corear junto con este gran cantante.

Mariana BO (27 de marzo)

Con lo mejor de la música electrónica, la talentosa Sandra Mariana Borrego Robles, o mejor conocida como Mariana BO, se estará presentando en Plaza Aranzazú el 27 de marzo a las 19:00 horas para deleitar con su ritmo a los potosinos. Si no conoces a Mariana, déjanos contarte que es una DJ y productora mexicana que gracias a su pasión por la música, logró fusionar el violín y percusiones en vivo con música electrónica; sin duda este es un evento que no te quieres perder.

Camila (27 de marzo)

Si quieres seguir con los buenos géneros, en Plaza de Armas el mismo 27 de marzo pero a las 20:00 horas, la banda mexicana de pop rock, Camila, estará haciendo acto de presencia para el deleite de los potosinos. Formada por allá en 2003 por Mario Domm, Samo y Pablo Hurtado, Camila ha lanzado 4 álbumes de estudio.

Mexicanto (28 de marzo)

Conforme van pasando los días, el Festival San Luis en Primavera poco a poco se va acercando a su fin, y para el jueves 28 de marzo, se estará presentando en el Teatro Alarcón, el dúo Mexicanto para todos aquellos fanáticos de la Trova. Mexicanto es un dueto formado por el cantautor David Filio y el compositor Sergio Félix, ambos tienen éxitos como: “Coincidir”; “Me basta”; “Solo le pido a Dios”; “No te salves”, entre otros.

Drezz.R (28 de marzo)

Orgullosamente potosino, el rapero Drezz.R estará con todo su estilo de Hip-Hop, en Plaza Aranzazú a las 18:00 horas. Si nunca lo has escuchado, es un buen momento para hacerlo, pues este rapero te atrapara con su gran voz y sus ingeniosas rimas; sin duda no te lo puedes perder.

Sabino (28 de marzo)

Una hora después de Drezz.R, llega a Plaza Aranzazú, en punto de las 19:00 horas, el famoso Sabino. “Por que hoy amanecimos con ganas de agua salada (aunque SLP no tiene Playa)” el tapatío Pablo Castañeda Amutioque, alias Sabino, te deleitará con sus ingeniosas rimas, de las cuales, estamos 100% te enamorarás.

Mariachi Caballeros de México (28 de marzo)

Compitiendo por audiencia contra Sabino, el 28 de marzo a las 19:00 horas en Plaza de Fundadores, la agrupación Mariachi Caballeros de México, se estarán presentando para enamorar a los fans con sus increíbles voces. Este conjunto lo conforman mariachis profesionales, todos originarios de San Luis Potosí, y a través de su música, buscan mantener viva la tradición musical mexicana y transmitirla a las generaciones futuras.

Lila Downs (28 de marzo)

Después de la buena música de los mariachis, te puedes quedar y disfrutar del concierto que Lila Downs tiene preparado para los potosinos en punto de las 20:00 horas en la misma Plaza Fundadores. Downs es cantante, compositora, productora, actriz y te sorprenderá saber que también es antropóloga. Además de cantar en español e inglés, interpreta melodías en diversos idiomas nativos, como mixteco y zapoteco; sin duda es un talento como ningún otro que no te puedes perder.

Tu Mamá (30 de marzo)

Sin novedades para el viernes, pero saltando directo al sábado y acercándonos cada vez más a la recta final de este evento, la banda de rock Tu Mamá, estará haciendo acto de presencia el sábado 30 de marzo en Plaza de Armas en punto de las 18:00 horas. Tu mamá cuenta con diferentes temas, tales como: “Mal de amor”; “Goodbye by Tristán”; “Entre la vida y la muerte”, entre muchas otras.

Calzada (30 de marzo)

A la misma hora que “Tu Mamá”, pero en el Palacio Municipal, Rodrigo Calzada estará deleitando a los potosinos con su trova- folk en punto de las 18:00 horas el 30 de marzo. Según la playlistmagazine, además de ser músico, es cofundador de la firma Elipsis Arquitectos y del estudio de fotografía Albers.

Therion (30 de marzo)

Cerrando la noche del sábado de la mejor forma posible, la banda de metal sinfónico Therion, regresa a México para deleitar a aquellos potosinos que no pudieron acudir a la CDMX para ver su presentación, y en esta ocasión podrás disfrutar de esta banda de forma totalmente gratuita en Plaza Aranzazú en punto de las 19:00 horas. Desde que se supo que la agrupación estaría en San Luis Potosí, los cibernautas no han dejado de compartir y hablar sobre el tema, pues se especula que será uno de los conciertos más esperados del Festival San Luis en Primavera.

DJ X (30 de marzo)

Originario de México y con un buen ritmo, DJ X tendrá que competir contra Therion referente a las presentaciones, pues el artista hará acto de presencia a la misma hora que la banda de metal sinfónico, pero en Plaza de Fundadores; DJ X cuenta con algunos sencillos en su cuenta de Spotify, tales como: “Suwad”; “Insecure”; “Killier Billie”, entre otros más.

Cumbia Machine Tour (31 de marzo)

Para este domingo 31 de marzo, el Festival San Luis en Primavera llega a su fin con la presentación y clausura del Cumbia Machine Tour que, si no te suena, déjanos decirte que no se trata de un grupo, sino de un concepto que reúne a los exponentes más grandes de la cumbia, tales como: La Única Internacional Sonora de Arturo Ortiz y Antonio Méndez; Sonora Dinamita; Grupo Norteño Machine; Grupo Venus; Mia Rubín Legarreta; Erik Rubín; Yahir; María León; Ely Guerra; Víctor García y Benny Ibarra, quienes estarán para dar fin a esta gran fiesta el domingo 31 de marzo en Plaza Fundadores a las 20:00 horas.

