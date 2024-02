Auténticos Decadentes en SLP; un reencuentro que esperó 8 años

La gira ADN Capítulo Final llega este jueves al Teatro de la Ciudad del Parque Tangamanga Uno, cuando se presenten en San Luis Potosí una de las agrupaciones más queridas por los potosinos como lo son los Auténticos Decadentes, que regresan con todos sus éxitos y su más reciente trilogía de discos para con una importante recopilación de éxitos y sencillos de diferentes artistas y de ellos mismos, en teste tour que realizan por diferentes plazas de México.

Ocho largos años tuvieron que pasar para que la agrupación encabezada por Gustavo Daniel “Cucho” Parisi, Jorge Aníbal “Perro viejo” Serrano, Diego Hernán Demarco, Gustavo Eduardo “Nito” Montecchia, Gastón “El Francés” Bernardou, Martín Damián “La Mosca” Lorenzo, acompañados por Daniel Eduardo Zimbello, Pablo Exequiel Armesto, Pablo “El Flaco” Rodríguez, Eduardo Alberto “El Animal” Trípodi, Mariano Ramón “Negro” Franceschelli, Guillermo Ricardo “Capanga” Eijo y Claudio Carrozza, regresaran a tierras potosinas.

Fue Martín “La Mosca” Lorenzo quien habló vía telefónica con El Sol de San Luis respecto a su presentación en San Luis, “No sé porque pasó mucho tiempo en regresar, pero en verdad nos da un gusto estar con nuestra gente de San Luis Potosí, que ahora podrá disfrutar de esta trilogía de discos de ADN que entregamos con mucho cariño.”

En este set de discos, la agrupación argentina, realiza una recopilación de éxitos don diferentes artistas, uno de los temas que destacan en el disco ADN Capitulo D es el tema de “Oro”, “es un tema muy especial, donde tuvimos la oportunidad de colaborar con Lupe Esparza, su vocalista y además de la combinación de Tokio Ska Paradise Orchestra, y creo que salió algo muy interesante que le ha gustado a la gente”.

Respecto a su ausencia de tierras potosinas dijo desconocer por que no habían tenido oportunidad de venir a San Luis Potosí “Lo que es una realidad, es que a esa nueva generación que no a tenido la oportunidad de vernos en vivo, e incluso quien nos sigue desde hace años y no a podido acudir a uno de nuestros conciertos, esta es una muy buena oportunidad para pasar un muy buen rato con nosotros”.

Indicó que debido a que su música es atemporal, continúa y crese en el gusto de su gente y sus nuevos seguidores “pueden pasar los años y nuestra música continuará vigente, miles de gente nos escucha y cada día se enamora más de nuestros temas, es por eso que continuamos en el gusto de nuestra gente” finalizó.

El concierto se tiene programado comenzar a las 20:00 horas en el Teatro de la Ciudad del Parque Tangamanga Uno, teniendo como bandas teloneras a Hikury Beach y Skapital Sound, será alrededor de las 10:00 de la noche cuando haga su aparición los Auténticos Decadentes.