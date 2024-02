Therion en SLP; ¿cuándo será su próximo concierto gratuito?

“A este momento de mi vida, lo llamo felicidad”, es lo que expresaron algunos potosinos luego de que este domingo 18 de marzo se llevaron la sorpresa en redes sociales de que una de las bandas favoritas de heavy metal estará haciendo acto de presencia en San Luis Potosí, efectivamente, hablamos de la agrupación “Therión”.

A través de la cuenta de Facebook de Christofer Johnsson, músico, compositor y fundador de Therion, se dio a conocer que la banda se presentará en la capital potosina este próximo sábado 30 de marzo del 2024 en la Plaza de Aránzazu, presentación que será totalmente gratuita y será durante los eventos del Festival Internacional San Luis en Primavera.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Therion (@therionband)

No hace mucho que la banda estuvo presente en el país, pues si apenas este pasado 20 de enero dieron un concierto en la Arena CDMX donde asistentes desembolsaron entre 800 y 3500 pesos para poder escuchar a su banda favorita, sin embargo, esta vez los potosinos somos afortunados, pues podremos hacerlo de forma gratuita en el Festival Internacional San Luis.

Si no eres fan de Therion, déjanos decirte que se trata de una agrupación sueca dedicada al metal sinfónico, fue creada por su principal compositor Christofer Johnsson en 1987.

Te puede interesar esta información: ¿Qué artistas vienen a San Luis Potosí para este 2024?

Un dato curioso, es que la palabra Theríon (θηρίον), fue extraída del Libro de la Revelación (el Apocalipsis) y significa «bestia» en griego. Sin embargo, los miembros de la banda han declarado que el nombre es un tributo al álbum To Mega Therion, de Celtic Frost.

Dentro de las canciones favoritas de los potosinos están temas como: “The rise of Sodom and Gomorrah”; “Birth of Venus illegitima”; “Summernight city”; “Clavicula nox”; “Lemuria”; “Initials B.B.”; “Son of the staves of time”; “Son of the sun”; entre más éxitos.

Por otro lado, pesar que el evento Festival Internacional San Luis en Primavera es promovido por el gobierno municipal, hasta el momento poco o nada se ha hablado de la edición de este año, por lo que fue una excelente noticia por parte de Therion que fueran ellos lo que anunciaran que se presentarán en esta gran fiesta de la capital potosina.

Desde la presentación de Till Lindeman en el Centro de las Artes y su gran recibimiento por parte de los potosinos, aparentemente tanto el gobierno del estado como el gobierno municipal, han optado por buscar géneros musicales diferentes para el deleite de los potosinos, pues como se recordará, el gobernador Ricardo Gallardo estaba en busca de traer a Mötley Crüe o Marilyn Manson a la Fenapo, y en esta ocasión, todo parece indicar que el alcalde Enrique Galindo también está en busca de traer géneros diferentes al Festival San Luis en Primavera, sin embargo tendremos que esperar a ver el programa completo para ver si las especulaciones son reales.

Leer más de El Sol de San Luis

Gossip ¿Marilyn Manson en SLP? Esto es lo que sabemos

Gossip Prófugos del Anexo en SLP; fecha, lugar y costo de los boletos