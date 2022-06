¡Súbele! Regresa Julión Álvarez a Spotify

Con el mensaje “El rey está de regreso”, Julión Álvarez anunció a sus seguidores que todo su catálogo musical está de vuelta en Spotify México y ahora más recargado que nunca con sus más recientes temas.

Por su parte, la plataforma de música de igual forma utilizó sus redes sociales para confirmar que todo el repertorio de canciones del cantante de regional mexicano ha regresado a la aplicación de streaming musical.

La pesadilla para el chiapaneco inició en el 2017 cuando su nombre fue asociado con el narcotráfico lo que acarreó muchas consecuencias en su carrera artística.

Apenas hace unas semanas el intérprete de “Terrenal”, por fin pudo librarse, gracias a que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos borró su nombre de la lista.

La buena noticia la dio el propio cantante a través de un mensaje en directo en sus redes sociales y aprovechó para agradecer a quienes ya estaban escuchando su música por medio de esta aplicación.

“Las cosas siguen siendo favorables, se siguen dando cosas positivas”, compartió Julión.

Toda la discografía de Julión Álvarez y su Norteño Banda, se encuentra ya disponible desde su primer álbum “Corazón Mágico”, hasta las producciones más recientes como “Ni Diablo Ni Santo”, 2017, están disponibles.

Los usuarios podrán disfrutar de sus últimas colaboraciones como ‘Una raya más al tigre’ con Banda Elemental de Mazatlán Sinaloa, ‘La libreta’ con Códice y ‘Pa que se me quite lo cabrón’ con Luis R Conriquez”, material que no se había subido a la plataforma.

Spotify señaló que Julión fue el artista más escuchado en la plataforma en México en 2015 y en el 2016 se colocó como uno de los cinco artistas mexicanos más escuchados.

Su perfil acumula más de 454 mil oyentes mensuales, su canción más popular es “Pongámonos de acuerdo” con más de 47 millones de reproducciones.

