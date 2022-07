México está en la antesala de recesión económica, advierte Mauricio Ramírez Konishi

Los niveles de inflación que está registrando México a la par de la recesión económica en Estados Unidos, están afectando a los sectores poblaciones con menores ingresos, es decir, a los más pobres y lo más preocupante, es que el Gobierno Federal no tiene ningún plan visible para soportar las consecuencias que ésta situación traerá.

El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social diputado Mauricio Ramírez Konishi señaló lo anterior y dijo que “ya estamos rebasando el 8.0 por ciento de inflación según el último indicador y casi a la par de Estados Unidos, lo cual ya debe prender los focos de alerta”.

Señaló que la inflación es el impuesto indirecto que afecta a los más necesitados, porque son personas que tienen un salario y destinan cierta cantidad diaria a su alimentación y transporte, por lo que todos los incrementos tienen consecuencias; mientras más aumente la inflación más se revertirá el crecimiento económico.

El legislador señaló que se ha registrado un aumento inflacionario como no ocurría desde hace 15 o 20 años y los subsidios gubernamentales han permitido que el peso se mantenga fuerte y sólido, “esperemos que así siga, porque si no controlamos la inflación, estaríamos en la antesala de un estancamiento económico”.

“El gobierno federal tiene una gran tarea que es mantener la economía estable, no andar pidiendo que se tumbe la estatua de la libertad, haciendo cortinas de humo fincando cargos a ex presidentes, tratando de esconder que viene algo fuerte y que no están preparados para ello”.

Ramírez Konishi expuso que son tiempos de cerrar obras no prioritarias, apretarse el cinturón y hacerle frente a la crisis generada por la inflación y la recesión en Estados Unidos. “Mejor andan sacando ‘corcholatas’ presidenciales y no enfocándose en prepararse para lo que viene”.

Puntualizó que “no habrá elección presidencial que soporte una crisis económica por lo que su mejor estrategia electoral es controlar la inflación, porque un país en crecimiento es más fuerte que cualquier campaña; su slogan de primero los pobres ya se rebasó, ahora, son los más afectados”.