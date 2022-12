Musk se va de Twitter: dejaré de ser CEO cuando encuentre a alguien que tome el trabajo

Elon Musk, dueño y actual cabeza de Twitter, informó a través de sus redes sociales que renunciará a su puesto como CEO de la compañía en cuanto encuentre quien tome su lugar.

"Renunciaré como CEO en cuanto encuentre a alguien tan tonto como para tomar el trabajo. Después de eso dirigiré los equipos de software y servidores", escribió Musk en su cuenta de Twitter.

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams. — Elon Musk (@elonmusk) December 21, 2022

El anuncio de Musk se da un día después de obtener los resultados de una encuesta que él mismo lanzó el pasado 18 de diciembre para preguntar a los usuarios de la red social si debía mantenerse al frente de ella.

Alrededor del 57.5 por ciento de los votos se inclinaron por el "sí", mientras que el 42.5 por ciento se mostró en contra de la idea de que Musk dimitiera de su cargo en el sondeo donde 17.5 millones de personas participaron.

Sin embargo, pese a que Musk dará un paso atrás en Twitter, Tesla, otra de sus empresas, reaccionó de manera positiva a la encuesta lanzada el fin de semana.

Los inversores de la compañía previamente habían manifestado su preocupación porque el magnate se estuviera dedicando a demasiados asuntos y esto pudiera afectar a Tesla.

Por lo anterior, los resultados de la encuesta, que el también propietario de Space X dijo respetaría, impulsaron el valor de las acciones de Tesla en el mercado, anticipando la salida de Elon Mus de Twitter.









