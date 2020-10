2020 Año perdido para el transporte de pasajeros y turismo: AMOTAC

El 2020 será un año perdido para el sector transportista de pasaje y turismo, pues los hombre-camión que se dedican a esta actividad llevan poco más de 8 meses sin tener trabajo, debido a que la industria turística a nivel estatal y nacional permaneció paralizada, a causa de la contingencia sanitaria, y apenas se está comenzando a reactivar.

Así lo manifestó el consejero nacional de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC), Raúl Torres Mendoza, quien señaló que, a pesar de que ya hay una reapertura de parajes turísticos en San Luis Potosí, las expectativas para el gremio no son muy alentadoras, pues la economía de los ciudadanos de a pie está muy afectada, por la pérdida de miles de empleos en el estado, y por ende no tienen dinero suficiente para viajar.

Comentó que con esta situación, se ven afectadas económicamente muchas familias que dependen de la actividad del sector transportista de pasaje y turismo; en San Luis Potosí la AMOTAC representa a más de mil 500 hombre-camión de este rubro.

“Esperemos que pueda empezar a haber movimiento para el gremio de turismo, pero lamentablemente la gente no trae dinero para salir a pasear. No creo que se reactive el turismo, sino hasta el próximo año. Este 2020 ya es un año perdido, nosotros como transportistas estamos en shock y ya no sabemos qué hacer”, expresó.

Finalmente lamentó que, el Gobierno Estatal presuma que durante la pandemia por el Covid-19 apoyó más de 20 mil empresas, pero ninguna de ellas fue del sector transportista, y el Gobierno Federal por igual tiene abandonado al gremio, por lo que tienen proyectado nuevamente realizar una movilización antes de concluir el año, a fin de llamar la atención de las autoridades, para que escuchen las necesidades de los transportistas.