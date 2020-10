Cierre de restaurantes ha sido más frecuente en la capital potosina: Canirac

La capital potosina es la zona donde más cierre de restaurantes se han registrado, durante esta pandemia por el Covid-19, a la fecha ya suman 72 establecimientos en todo el estado que han bajado sus cortinas, por la falta de liquidez para continuar operando.

Así lo señaló el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), Juan Carlos Banda Calderón, quien comentó que por respeto a cada negocio, no pueden revelar los nombres de los lugares que han cerrado, sin embargo varios de los afectados por la crisis económica se ubicaban principalmente en el Centro Histórico, la Carretera 57 y algunas plazas comerciales.

Manifestó que, a pesar de que la afluencia se ha visto favorecida conforme ha avanzado el cambio de color del semáforo epidemiológico, hay negocios que les ha sido imposible alcanzar una recuperación económica.

“La mayoría son de la capital, aunque también hubo varios de la Huasteca Potosina que cerraron, por la falta de actividad turística. Hubo afectaciones en todo tipo de restaurantes, sobre todo rumbo a la Carretera 57, en plazas comerciales y en el primer cuadro de la ciudad”, expresó.

No obstante, aclaró que estos 72 restaurantes son los que les han notificado directamente a la Canirac que han bajado sus cortinas, y no saben si más adelante se pudieran restablecer, pero no descartan la posibilidad de que puedan existir más negocios de este giro que tal vez hayan cerrado o estén por hacerlo, y que no lo hayan informado a ningún organismo.

