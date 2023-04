¿Por qué tomar una cerveza al día es benéfico para la salud?

La cerveza es una bebida que no puede faltar en una reunión o en cualquier momento, no se diga en temporada de calor, se dice que quita la sed más que el agua, y si acompañas tus alimentos como la carne asada, un pollo rostizado, una botanita o simplemente si deseas degustar esta bebida, aunque no lo creas, sí beneficias a tu cuerpo y aquí te diremos por qué.

Agua, cebada y lúpulo, son algunos de los ingredientes que contiene la cerveza, y se encargan de aportar muchos beneficios para tu salud, siempre y cuando el consumo sea moderado y mantengas una alimentación equilibrada.

El agua es el principal ingrediente de la cerveza y varía entre un 94 a 96 por ciento su contenido, porque el resto es el alcohol, por lo que depende del grado alcohólico de la bebida.

La cebada, es el cereal básico que se utiliza para su obtención la malta, de alto contenido en hidratos de carbono. Al mismo tiempo contiene vitaminas del grupo B y minerales que enriquecen la cerveza.

Lúpulo, es una planta que es añadida al momento de su elaboración, es la encargada de dar ese aroma y sabor, aportando fibra y antioxidantes. Es el responsable del ligero sabor amargo, pero eso no quita que sea del gusto de todas las personas sin importar el sexo y edad.

La cerveza o "cheve", como le llaman, tiene bajo contenido de calorías, y es rica en ácido fólico, carbohidratos, proteínas y minerales como el fósforo, silicio, potasio y sodio, éste último en poca cantidad.

¿Qé otros beneficios aporta beber cerveza?

Previene de infartos; según científicos el beber cerveza reduce el riesgo de cardiopatías isquémicas y podría tener cualidades antiinflamatorias que contribuyen a la reducción del riesgo cardiovascular.

Huesos más sanos y fuertes; esta bebida mejora la salud ósea, ya que contiene silicio que es el encargado de evitar la pérdida del hueso, por lo que previene la osteoporosis, además puede mejorar la respuesta inmune contra los organismos que provocan las enfermedades infecciosas.

Prolonga la vida; consta de más de dos mil componentes que hacen que tenga propiedades antioxidantes. Es decir, beber cerveza con moderación ayuda a proteger al organismo frente a la oxidación y el envejecimiento de las células. Esto previene y/o retrasa la aparición de algunas enfermedades degenerativas.

Dato importante

La barriga no es causada por beber cervecera como lo han hecho creer; la aportación calórica de la cerveza es baja: una caña de 200 mililitros equivale a 90 calorías y si se bebe cerveza sin alcohol la cifra se reduce a una media de 34 calorías por 200 mililitros. “La bebida no es la culpable de la obesidad, sino una alimentación desequilibrada, la falta de ejercicio y la información genética”, indican los expertos.

Se dice que las personas que gozan de una buena salud pueden consumir de 1 a 2 cervezas al día sin exceder esta cantidad.

Así que a disfrutar de esta bebida, pero siempre con medida.