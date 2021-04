Triste regreso de la afición potosina al estadio Alfonso Lastras

No todo fue felicidad en el regreso de los aficionados potosinos al estadio Alfonso Lastras Ramírez el pasado sábado ante Puebla, después de más de un año de no poder acceder a un partido de la Liga MX, ya que se presentaron riñas, no respetaron sana distancia y el uso de cubrebocas en todo momento.

Con aforo del 25%, es decir, 6 mil 402 aficionados que podían acceder, solo asistieron oficialmente 5,175 personas por lo que había menos de lo permitido.

LO bueno es que el protocolo de sanidad a la entrada al estadio que aplicó el Club y autoridades de Salud fue efectivo, con la toma de temperatura, sana distancia, gel antibacterial, uso del cubrebocas, acceso a las distintas zonas, baños y venta de esquilmos, lo cumplieron al pie de la letra.

Sin embargo con el correr de los minutos ya en el partido y con el ingerir de bebidas por el intenso calor, aficionados potosinos, no todos, de la zona Mobil, atrás de la portería del túnel de acceso a los vestidores, se liaron a golpes durante varios minutos, algo lamentable, por lo que el sonido local los instó a tomar sus lugares y elementos policíacos hicieron acto de presencia para sacar a los rijosos.

Con el marcador adverso, los seguidores expresaron su molestia y algunos dejaron sus lugares, ya no usaron el cubrebocas y se perdió la sana distancia. Al finalizar el partido, la gente se aglutinó a la salida, no hubo distanciamiento social y se creó un embudo, como cualquier otro sábado futbolero.

Y para cerrar con broche de oro, se armó la gresca en el estacionamiento cuando algunos seguidores potosinos agredieron a aficionados poblanos, cerca de donde habían estacionado las camionetas con las que hicieron su viaje a la capital tunera, frustrados esos agresores por lo mostrado en la cancha por su equipo.

Así que con todo lo sucedido tendrá que pensar mucho la directiva si para el siguiente cotejo del jueves 29 de abril cuando reciban a Pachuca se abren otra vez las puertas del estadio Alfonso Lastras Ramírez.

Solo 5 mil 175 aficionados asistieron al partido San Luis contra Puebla, de los 6,402 que había disponibles

