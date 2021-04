Leonel Rocco y cuerpo técnico no piensan renunciar al Atlético de San Luis

A pesar del mal paso del equipo en casi todo el torneo y de las diferencias que ya existen al interior del plantel, el cuerpo técnico del Atlético de San Luis encabezado por Leonel Rocco, se mantiene firme en el puesto, pues ellos no van a renunciar.

En la conferencia de prensa al final de la goleada que recibieron del Puebla, Pedro Gracia quien por reglamento a tomado el lugar del suspendido DT Leonel Rocco, declaró que en ningún momento han pensado en dejar el puesto.

En uno de los palcos, Leonel Rocco sufría con la goleada contundente que le propinó Puebla. / cortesía ESPN

"Sabemos que esto es difícil porque el grupo viene golpeado, esos ocho partidos sin lograr triunfo complica todo, quedan dos partidos y vamos a terminar de la mejor forma posible. Ahora toca levantar la cabeza y cambiar la imagen ante los jugadores. Seguir trabajando y darle vuelta a la página para empezar a sumar".

Al cuestionarlo sobre que le dicen a esa afición que mostró su molestia en el estadio y que al final los despidió entre abucheos sonoros. "Creo que todo lo que digamos en estos momentos sonará a excusa, porque ellos lo único que desean es que el equipo gane y más ahora que regresaron al estadio. En todo país la afición cuando no ve resultados, ve todo mal. Podemos decir mucho pero para ellos no bastará y están en todo su derecho de manifestarse de esa manera".

Se le insistió en que si ha pensado renuncia el cuerpo técnico por los malos resultados. El auxiliar uruguayo fue claro: "Eso no pasa por el cuerpo técnico dar un paso al costado, nosotros vamos a seguir trabajando, a luchar desde adentro. A no ser que desde arriba digan todo lo contrario, pero de parte de nosotros no vamos a irnos. Si el Presidente determina que no sigamos, entonces aceptaremos decisiones, pero de nuestra parte, estamos listos para seguir la preparación del equipo para los siguientes dos partidos que se nos vienen".

EL DATO

Atlético de San Luis tiene ya ocho partidos sin conocer la victoria, y marchan penúltimos de la tabla general con 12 puntos.

LA FRASE

"Mientras el Presidente del equipo no determine lo contrario y quiera que nos vayamos, nosotros seguiremos trabajando día con día": Pedro Gracia, auxiliar técnico del ADSL

