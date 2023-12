Todo listo para la función gratuita de lucha libre con "El Patrón"

El sábado 2 de diciembre a partir de las 16:30 horas tendrá verificativo en El Domo la esperada función gratuita de lucha libre que organiza el Ayuntamiento de la Capital con un cartel de estrellas del pancracio.

El potosino Alberto del Río "El Patrón" encabeza la magna función en la que se esperan a más de 10 mil personas, quienes podrán ingresar al recinto desde las 14:30 horas que se abren las puertas del inmueble, y en ese tiempo previo los luchadores estarán firmando autógrafos y tomándose la foto con los asistentes.

Cortesía | Deporte Municipal

En cuanto al cartel que integra la función, en la lucha estelar llamada "De Leyenda" estará acompañando a "El Patrón, L.A. Park y Espectro Jr. quienes se enfrentarán a Vampiro Canadiense, Blue Demon y Texano Jr.

En otro enfrentamiento denominado "La Sangre llama, batalla de hermanos": L.A. Park Jr. e Hijo de L.A. Park contra Mr. Electro y Charly Manson. Habrá una lucha de "Puerkiza vs Jrs", por un lado Pig Decapitador, Pig Destructor, Pig Pool y Pig Destroyer enfrentan a Hijo de Dos Caras, Lizmark Jr., Canek Jr. y Fishman Jr.

Cortesía | Deporte Municipal

En relevos mixtos México vs. USA, se enfrentan Travis Banhs y Jessy Jackson contra Séptimo Dragón y Ludarh. En lucha de maestros, Solar vs. El Pantera. Minis en Batalla máscara contra máscara, Mascarita Sagrada vs. Mini Psycho Clown vs. Mini Regio Rayado. Futura Leyendas con Arañita, Último Tigre y Bogar Jr. contra Oro Azul, Rey Águila y Coyote Azul Jr.

Cortesía | Deporte Municipal

Cabe mencionar que el evento es con causa, ya que quien desee donar un juguete en buen estado o nuevo, podrá entregarlo a la entrada, y todo lo que se recaude se hará llegar a los niños y personas de escasos recursos de comunidades de San Luis Potosí. Se aclara que esto es de manera voluntaria y no condiciona la entrada gratuita de las personas.

Y además quien asista, cada luchadora donará una mascara autografiada que será rifada al fin de la función.