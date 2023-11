Alberto del Río "El Patrón" encabezará lucha gratuita en El Domo

El próximo 2 de diciembre en El Domo se realizará una magna función de lucha libre gratuita que encabeza el potosino Alberto del Río "El Patrón", la cual será con causa social, a beneficio de los niños y personas de escasos recursos de diversas comunidades del interior del Estado.

En la lucha estelar llamada "De Leyenda" estará acompañando a "El Patrón, L.A. Park y Espectro Jr. quienes se enfrentarán a Vampiro Canadiense, Blue Demon y Texano Jr.

Nahúm Delgado | El Sol de San Luis

En otro enfrentamiento denominado "La Sangre llama, batalla de hermanos": L.A. Park Jr. e Hijo de L.A. Park contra Mr. Electro y Charly Manson. Habrá una lucha de "Puerkiza vs Jrs", por un lado Pig Decapitador, Pig Destructor, Pig Pool y Pig Destroyer enfrentan a Hijo de Dos Caras, Lizmark Jr., Canek Jr. y Fishman Jr.

En relevos mixtos México vs. USA, se enfrentan Travis Banhs y Jessy Jackson contra Séptimo Dragón y Ludarh. En lucha de maestros, Solar vs. El Pantera. Minis en Batalla máscara contra máscara, Mascarita Sagrada vs. Mini Psycho Clown vs. Mini Regio Rayado. Futura Leyendas con Arañita, Último Tigre y Bogar Jr. contra Oro Azul, Rey Águila y Coyote Azul Jr.

Nahúm Delgado | El Sol de San Luis

Luis Fernando Alonso Molina, titular de Deporte Municipal, detalló que la función es gratuita, pero se les solicita de manera voluntaria donar un juguete o ropa abrigadora en buen estado, que será recaudada y entregada al DIF Municipal, que a su vez la hará llegar a los niños y personas de escasos recursos de comunidades de San Luis Potosí.

Por su parte, Alberto del Río "El Patrón" señaló que se tendrá como invitado especial a Dos Caras, además de que ya confirmó su participación Vampiro Canadiense, quien está en una gira de despedida y quiere que por última vez lo vean luchar todos los aficionados potosinos.

"El programa es completo para quienes les gusta este deporte, pocas veces se juntan los mejores gladiadores nacionales y locales. Hace unos meses estuvimos en la plaza de toros El Paseo y asistieron 10 mil personas, esperamos ahora unas 15 mil seguramente. Todos están invitados".

Finalmente Blanca Estela Rodríguez, presidenta de la Comisión de Box, Lucha Libre y Artes Mixtas de San Luis Potosí, invitó a los potosinos para vayan en familia y disfruten sin costo de un evento de primera calidad, desde las 16:30 horas, pero que desde las 2:30 de la tarde los luchadores están presentes, firmando autógrafos y vendiendo productos.

EL DATO

Cada luchadora donará una mascara autografiada que será rifada al fin de la función.