Tepa González quiere ser leyenda del Atlético de San Luis

El delantero José de Jesús González no se anda con rodeos y afirma que su llegada al Atlético de San Luis le permitirá convertirse en un futuro en leyenda del equipo, ya que quiere trascender.

"Me trajeron porque quieren que aporte goles y estoy conciente de ello, pero no me asusta, cierto que existirá una gran competencia por el puesto pero más allá de si somos nacionales o extranjeros, yo creo que el director técnico elegirá a quien aporte más y para ello el trabajo diario marcara quien jugará; siempre he tenido presente que la competencia es con uno mismo más que con el compañero.

Cortesía | ADSL

Realmente es difícil el puesto de centro delantero en México, por la competencia que hay con los extranjeros, pero no cambio por nada el jugar en esa posición porque me gusta hacer goles y tener ese reto. Ojalá en un futuro pueda ser una leyenda del Atlético de San Luis, a eso vengo, a demostrar y dejar mi granito de arena para que se logren los objetivos de la institución y en lo individual de manera secundaria", agregó con una sonrisa.

Cortesía | ADSL

¿Por qué venir al San Luis?, se le cuestionó. "Es un gran club con una directiva joven, que tiene ideas nuevas y frescas; me agradan los valores que tienen y plasmas en cada pared de la Casa Club, me identifico con todo ellos y su filosofía como institución, además de la unión de grupo que tienen y sobretodo el trabajo del cuerpo técnico que también es joven. Además la afición es muy entregada, ya lo viví cuando vine con Chivas a jugar y estuve en la banca, es muy apasionada y eso motiva a dar el extra siempre".

De cómo lo han recibido, señaló "muy bien y me siento muy contento de en el club, que va creciendo y que como lo mencionaba tiene un gran proyecto. La peleamos tanto Oscar (Macías) como yo de hacer un buen torneo con Tapatío y buscar retornar a la Liga MX. Se nos da esa oportunidad aquí en Atlético de San Luis y ahora hay que aprovecharla y buscar consolidarnos", afirmó "Tepa".