Siguiente rival del Atlético de San Luis: Rayados de Monterrey

Luego de la dolorosa derrota en casa ante tigres de la UANL por marcador de 1-2, Atlético de San Luis regresó de inmediato a entrenar ya que es fecha doble para ellos y enfrentan el sábado 27 a Monterrey en la sultana del norte.

Gustavo Da Silva Leal, director técnico del conjunto potosino sabe que si quieren traer un buen resultado deberán mejorar mucho en todos los aspectos, ya que ante los felinos las cosas no salieron como ellos esperaban.

"Sabemos que tenemos por delante el sábado otro partido difícil ante Monterrey, vamos a la jornada 3 y debemos mejorar muchas cosas, estamos en un inicio de torneo y aún no faltan afinar detalles, que espero se logren para el siguiente compromiso. Para el siguiente partido tenemos muy poco tiempo y vamos a trabajar mediante video lo que podamos mejorar y aprovechar este par de días".

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

De lo que sucedió ante Tigres, comentó que a veces lo que planeas no sale como quieres, "me dejó una sensación mala, fueron dos mitades muy distintas, la primera fuimos bastante superior a nuestra segunda mitad, creo que tuvimos oportunidad de salir con mayor ventaja en ese primer tiempo, pero cuando tu juegas con un rival como es Tigres que tiene un gran plantel, sabes que en cualquier momento pueden cambiar las cosas, y así fue.

Buscando la constancia en el equipo pero a veces el plan no sale como te gustaría. Hemos tenido bajas de algunos jugadores como Unai, Iker y Jurgen, entonces primero debemos tener completo el grupo e ir mejorando partido a partido en cuestión del ritmo de juego. Aún estamos lejos de llegar al nivel que queremos, pero estamos trabajando para ello, ante Mazatlán ganamos jugando mal y ante Pumas tuvimos una gran presentación en casa. Ante Tigres nos faltó y mucho en todos los aspectos", agregó.

En cuanto a la jugada en la que no se marcó mano en el área y pudo ser penal y convertirse en el 2-0 en el primer tiempo, el estratega sudamericano no entró en polémica. "Del arbitraje, creo que son humanos y todos pueden equivocarse, tanto ellos, como nosotros como técnicos y los jugadores, pero no creo que lo hagan de mala fe, de eso no voy a comentar más".