Santiago Tovar obligado a ganar en El Dorado Speedway

Último llamado para Santiago Tovar, piloto del auto número 22 de la escudería Canel´s / Logitech G / Laboratorio Tequis / Trejo Promotion Team, quien debe obtener un buen resultado el próximo sábado 23 para aspirar a los play off de la temporada 2023 de la NASCAR México Series.

Ubicado en el lugar número 9 del clasificatorio, Santiago aún tiene posibilidades matemáticas de calificar a la ronda final por el campeonato de la actual temporada.

Cortesía | Team GP Racing

Y es que cuando parecía que el mal momento vivido en la fecha anterior disputada en Aguascalientes mermaba la posibilidad clara de continuar la lucha por entrar a play off, tras el criterio de desempate dentro de los wildcards, Tovar necesita si o si el triunfo este fin de semana y que las matemáticas jueguen a su favor para lograrlo, es por eso que Chihuahua, una de la pista donde mejor desempeño ha tenido en este 2023.

“Positivo al cien por ciento con la esperanza de poder clasificar este fin de semana en Chihuahua al play off NASCAR México; creo que llegar a esta carrera dependiendo únicamente de nosotros es bueno, El Dorado Speedway es una pista donde el Ingeniero Ramiro Fidalgo sabe que se necesita para ganar al igual que Rubén, aunque yo no he ganado esta temporada esta es una pista que mejor se me ha dado en el año, tengo toda la fe de poder lograrlo”, declaró un optimista piloto.

Cortesía | Team GP Racing

Cabe mencionar que para este fin de semana tanto Rubén García Jr. como Santiago Tovar, arranca actividad en El Dorado Speedway ubicado en Aldama, Chihuahua, a partir de este viernes 22 con dos prácticas divididas en dos grupos, la primera de 19:40 a 21:20, 50 minutos respectivamente, y la segunda intervención será de 50 minutos arrancando a las 21:20 y terminando 23:00 horas.

Para el sábado 23 está la calificación a las 17:00 horas y la carrera oficial GP CARVEL 240 a 240 vueltas o 100 minutos, lo que suceda antes, en horario nocturno a partir de las 20:30 horas.