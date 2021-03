Rocco reconoció que Atlas fue mejor que Atlético de San Luis

Leonel Rocco, director técnico del Atlético de San Luis, reconoció el mal partido que hizo su equipo y el buen desempeño que tuvo el Atlas en el enfrentamiento entre ambos equipos, clave para las aspiraciones en la tabla de cociente.

"Siempre que se pierde el sabor de boca es muy amargo, la verdad que fue un partido en el cual no nos salió absolutamente nada, hubo un justo ganador que fue Atlas y lo que nos queda a nosotros es que canalizar, corregir y ver para adelante, porque ya nos toca enfrentar a Toluca y debemos trabajar rápido en eso.

Agregó "ante Atlas fue uno de esos días en que no se nos dio nada, la verdad que fuimos superados totalmente, si buscamos una explicación, no hay una sola causa, sino un montón de circunstancias, pero creo que después de esto debemos darle la vuelta a la página porque el torneo sigue y no queda más que recuperar anímicamente a los jugadores porque dolió mucho esta derrota".

Se le cuestionó con relación a que San Luis en sus dos últimos partidos ha cambiado su forma de jugar, ya no proponiendo los partidos, sino dejando que el rival lleve la batuta de las acciones.

"El partido anterior ante Tigres era un rival fuerte y no podíamos jugarle al tú por tú porque hubiéramos tenido muchos problemas, más de los que tuvimos, entonces había que ajustar, por eso siempre analizamos a los rivales. Ante Atlas nuestra intención no era la que se vio, simplemente no nos salieron las cosas de principio a fin, primero porque el rival se aplicó muy bien, nos complicó y cuando quisimos reaccionar, no se dio porque no andábamos finos, hay que reconocer. Somos de los equipos más goleadores y ahora no pudimos explotar eso y no es porque estemos cambiando la forma de jugar, el rival también cuenta".

De su adaptación como técnico en el futbol mexicano luego de nueve partidos disputados, el charrúa fue claro: "En realidad todo técnico extranjero que llega a un país tiene que adaptarse rápido, pasa en todo lados, uno lo primero que debe visualizar es conocer tu plantel y ver que provecho se le puede sacar a todos ellos, luego analizar el calendario que te toca para conocer a los rivales en turno, entonces, creo que lo hemos aplicado bien, y claro esta, trabajar el día a día para mejorar errores y corregir correctamente. En eso puedo decir que nos hemos adaptado jugadores y cuerpo técnico muy bien para lo que queremos".

Y afirmó que el objetivo de buscar calificar a la liguilla sigue presente. "Siempre he dicho que nosotros no miramos la tabla porcentual, que el objetivo es otro desde que llegamos acá, entrar a liguilla. Aún hay medio torneo por delante y de aquí en adelante hay que pensar en sumar y no en ver abajo".

EL DATO

Atlético de San Luis en 9 partidos disputados tiene 3 triunfos, 2 empates y 4 derrotas, para sumar 11 puntos y ubicarse en noveno lugar