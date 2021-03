Atlas bailó al Atlético de San Luis y lo venció 3-1

Atlas jugó su mejor partido del torneo y derrotó 3-1 al Atlético de San Luis para sumar tres importantes unidades en la jornada 9 del Guard1anes CL2021 de la Liga MX, partido disputado a puerta cerrada en el estadio Jalisco.

Aldo Rocha, Jairo Torres y Jeremy Márquez fueron los autores de los goles rojinegros, que alarga su racha a seis partidos sin conocer la derrota; mientras que Germán Berterame puso el único tanto del conjunto potosino que tenía cuatro partidos sin perder.

Cortesía | ADSL

El triunfo le da vida al Atlas en su lucha por evitar pagar la sanción económica mayor de la tabla de cocientes, además de que llega a 12 puntos y supera a San Luis en la clasificación general al estancarse con 11 unidades.

LAS ACCIONES

El partido lo iniciaron ambos equipos con los mismos elementos que utilizaron en la jornada anterior. San Luis con: Werner, Sánchez, Mayada, Noya, González, Castro, Güemez, Gallegos, Berterame, Batallini e Ibáñez.

Atlas tuvo mayor posesión de balón y buscó el arco enemigo, tan es así que al minuto 10 en un disparo de su capitán Aldo Rocha logró el 1-0. Sin embargo minutos después San Luis fiel a su costumbre de ceder el balón al rival, logró la igualada a balón parado en tiro de esquina que cabeceó Berterame y mandó el balón al fondo de las redes para el 1-1 al minuto 24.

En esa primera parte, cuando el reloj marcaba el minuto 39, Luciano Acosta anotó el 2-1 en gran jugada individual por el centro a pase filtrado, sin embargo, el mismo jugador previamente había cometido mano. La revisó el árbitro César Ramos en el VAR y anuló bien el tanto. Así se fueron al descanso con el empate a un gol.

Al reanudarse el partido, San Luis de entrada realizó par de cambios, salió Castro y Gallegos, tomando su lugar Jorge Sánchez y Federico Gino, y más adelante Pablo Barrera por Mayada, sin embargo las modificaciones no funcionaron pues Atlas mantuvo durante los primeros quince minutos la posesión del balón y aprovechó para anotar el 2-1 por conducto de Jairo Torres, después de dos o tres opciones claras de gol que Werner, los postes y fallas evitaron esas anotaciones para los locales..

San Luis intentó reaccionar pero sin profundidad e idea en sus avances, muy lentos, recibiendo el 3-1 de Jeremy Márquez cuando adelantó líneas, que fue el último clavo en el ataúd para cargar con la derrota.

El árbitro del partido fue César Arturo Ramos quien tuvo un trabajo aseado, sin problemas. Expulsó a Corre por doble amarilla. Le apoyaron en las bandas los asistentes Alejandro Morín y Michel Espinoza con buena labor.

LOS GOLES

1-0 MINUTO 10 (ATLAS): Centro por izquierda que rechaza con la cabeza Ricardo Sánchez, le cae el balón a Aldo Rocha, quien controla y dispara potente, el balón pega en la pierna de Felipe Gallegos, hace una parábola alta y sorprende al portero Axel Werner que se lanza pero lo "techa" el balón.

1-1 MINUTO 24 (ADSL): En tiro de esquina, Felipe Gallegos centra y Germán Berterame le gana el salto a Aldo Rocha, para conectar de cabeza el esférico y con potente frentazo enviar el balón a las redes pegado al poste, sin que el portero Camilo Vargas pudiera evitarlo.

2-1 MINUTO 60 (ATLAS): Por derecha mandan un centro, Miltón Caraglio gana en el salto y remata, el balón pega en el travesaño y en el rebote Jairo Torres remata de pierna.

3-1 MINUTO 82 (ATLAS): Por izquierda Luciano Acosta desborda y centra, la defensa potosina no atina a despejar y le cae el balón a Jeremy Márquez, que no la piensa y dispara raso al poste contrario, Werner no puede evitar nada.

ALINEACIONES

ATLAS: 12.- C. Vargas (p); 2.- H. Nervo; 5.- A. Santamaría; 7.- V. Malcorra; 10.- L. Acosta; 15.- D. Barbosa; 18.- M. Caraglio; 20.- J. Torres; 26.- A. Rocha (c); 27.- K. Angulo; 218.- J. Márquez. DT.- Diego Cocca (ARG).

ATLÉTICO DE SAN LUIS: 13.- A. Werner (p); 2.- J.D. Castro (15.- J. Sánchez 2T); 5.- R. González; 6.- L.F. Gallegos (20.- F. Gino 2T); 7.- G. Berterame; 9.- N. Ibáñez (c); 10.- D. Batallini; 14.- R. Noya; 16.- J. Güemez; 18.- C. Mayada; 22.- R. Chávez. DT.- Leonel Rocco (URU).